La actriz mexicana Cynthia Klitbo atraviesa una nueva etapa sentimental luego de permanecer varios años soltera. La intérprete confirmó recientemente que mantiene una relación con el cineasta Luis Rodríguez, con quien asegura haber encontrado estabilidad y una fuerte conexión personal.

Conocida por su participación en producciones como Teresa, Atrévete a soñar y “Monteverde”, Klitbo habló abiertamente sobre esta nueva etapa durante un encuentro con medios de comunicación.

“Estamos muy contentos, bien acoplados, bien a gusto”, expresó la actriz, quien además destacó la preparación profesional de su pareja. Según comentó, Rodríguez -de 30 años- tiene formación en psicología social, además de estudios en cinematografía y fotografía.

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La relación también ha generado conversación debido a la diferencia de edad entre ambos, tema sobre el que la actriz se mostró tajante. Klitbo cuestionó que las críticas recaigan principalmente sobre las mujeres cuando mantienen relaciones con personas más jóvenes.

“Vivimos en una sociedad muy patriarcal”, afirmó la actriz, al comparar su caso con el de otros actores que han sostenido relaciones con mujeres menores sin recibir el mismo nivel de cuestionamientos.

La artista, de 59 años, dejó claro que no le preocupan las opiniones ajenas y defendió su derecho a vivir plenamente su vida sentimental. También recordó que durante los años que permaneció sola nadie intervino en su vida personal, por lo que considera injustificadas las críticas actuales.

“Yo soy una mujer muy gozosa y no me preocupa lo que digan”, comentó Klitbo, quien recientemente concluyó grabaciones del melodrama “Corazón de oro”, próximo a estrenarse este verano por Univision.

Además, aseguró que su postura busca servir de ejemplo para otras mujeres de su generación, alentándolas a vivir con mayor libertad y sin temor al juicio social.

“Quiero ser punta de lanza para que otras mujeres se sientan libres”, señaló la actriz.