Nicole Eggert, actriz que participó en la popular serie “Baywatch”, abrió su corazón para hablar de los problemas de salud que enfrenta actualmente, pues hace unas semanas fue diagnosticada con cáncer de mama.

En entrevista con la revista “People”, la intérprete de Summer reveló que la enfermedad le fue detectada en noviembre pasado, luego de que se sometiera a un chequeo médico por fuertes dolores y un bulto en su pecho.

“Me dolía y sentía una palpitación. Mi médico inmediatamente me mandó hacer un chequeo, pero el problema es que no podía conseguir hora, estaba todo ocupado. Así que tuve que esperar hasta noviembre para que me vieran” dijo al medio.

Ahora, Eggert está a la espera de iniciar con el tratamiento adecuado para salvar su vida. pues uno de sus mayores miedos es dejar solas a sus hijas Keegan y Dilyn, de 12 y 25 años respectivamente: “Todo es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecha, debo comenzar el tratamiento” agregó.

Las jóvenes se han convertido en el motor principal de Nicole para no dejarse vencer, pues son la única familia que tienen: “Tengo una niña de 12 años en casa y yo soy la única responsable. No tengo familia, no tengo nada. Ella (Keegan) me necesita más que nada ni nadie”.

Eggert tenía solo 20 años cuando formó parte de la serie protagonizada por Pamela Anderson y David Hasselhoff; y en la que destacó no solo por su belleza, sino por la historia de amor que protagonizaba con Eddie (Billy Warlock).

En 1994 la actriz abandonó la serie y continuó su carrera en series y películas que se estrenaban solo en televisión. En 2014 se declaró en bancarrota y actualmente está al frente del podcast “Perfectly Twisted”.

Debido a sus problemas financieros, los amigos cercanos de Eggert crearon una página para recaudar fondos y ayudarla con los gastos médicos de sus tratamientos.