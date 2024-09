La actriz colombiana Natalia Ramírez, conocida por interpretar el papel de ‘Marcela Valencia’ en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, publicó un video en su cuenta oficial de TikTok sobre la vez que fue estafada en redes sociales cuando intentada comprar unos zapatos.

La bogotana contó que le había aparecido una publicidad de una marca de calzado en Instagram. De acuerdo con sus declaraciones, era de zapatos hermosos, hechos en Colombia y con envíos a todo el país.

Ramírez solicitó información y le mandaron el catálogo. Confió en la cuenta, porque esta verificada y tenía más de 33, 000 seguidores. “Luego ya me enteré de que ahora Instagram te chequea si tu pagas”, añadió.

La actriz contó que, después de unas semanas, realizó el pago de unos zapatos. Mencionó que optó por comprar solo un par para ver cómo le iba con la marca antes de adquirir más. “El catálogo es precioso y yo dije: ‘No, es que los quisiera todos, voy a probar con unos”, agregó.

Natalia Ramírez reveló que el valor de su compra fue de $26.25, más el precio del envío de $2.41. Sin embargo, le pareció sospechosa la forma cómo le contestaban los mensajes.

“Me contestaban muy raro, me hablaban muy informalmente. ¿Qué significa esto? Como, ‘Hola, amiguis’, ‘muñeca’, ‘baby’”, contó la actriz.

La mujer dijo que le pareció un poco molesto, pues sentía que el negocio no era lo suficientemente serio. Después, empezaron los problemas cuando pasaron varios días sin obtener noticias, la marca no le envía el número de guía para rastrear el pedido y le decían que la transportadora ya había pasado por el paquete.

Siete días después, Ramírez volvió a solicitar información sobre su paquete. La tienda de zapatos le dijo que la transportadora ya tenía el paquete, pero que ella podía solicitar un reembolso.

“¿Cómo así? Si ya la transportadora tiene mis zapatos, ¿cómo pido un reembolso? Ahí me di cuenta de que todo esto era una estafa, ya no volvieron a contestar más, nada. No quiero que nadie más caiga en la estafa”, advirtió la actriz a sus seguidores.

El video de Natalia Ramírez se hizo viral con más de un millón de reproducciones y más de 66 mil ‘me gusta’ en TikTok.

Los internautas agradecieron la advertencia de la actriz. “Ya desactivaron los comentarios, eso me da mala espina”, “Ellos ni se imaginaban a quién estaban estafando” y “Gracias, Natalia, por tomarse el tiempo de informar, de proteger a otros para que no sean estafados”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios compartieron historias similares de estafas en compras por internet.