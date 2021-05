( The Associated Press )

Los Ángeles. La actriz de “Game of Thrones”, Esmé Bianco, demandó el viernes al cantante Marilyn Manson por abuso sexual, físico y emocional.

En la demanda presentada en la corte federal de Los Ángeles, Bianco dice que Manson violó la ley de trata de personas al traerla a California desde Inglaterra bajo los falsos pretextos de papeles en vídeos musicales y películas que nunca se materializaron.

Un correo electrónico en busca de comentarios de un abogado que anteriormente representó a Manson no fue respondido de inmediato. Manson dijo a principios de este año que todas sus relaciones íntimas han sido totalmente consensuadas.

PUBLICIDAD

La demanda alega que en 2009, Manson, cuyo nombre legal es Brian Warner, voló a Bianco a Los Ángeles para grabar un video de la canción, “I want to kill you like they do in the movies”.

La demanda dice que se esperaba que Bianco se quedara en la casa de Manson en lugar del hotel que había reservado y que no había equipo de filmación, solo el propio Manson grabando con un teléfono.

Manson privó a Bianco de comida y sueño aunque le dio alcohol y drogas, la encerró en un dormitorio, la azotó, le dio descargas eléctricas, trató de obligarla a tener relaciones sexuales con otra mujer y amenazó con entrar a su habitación y violarla durante la noche, alega la demanda. Nunca se lanzó ningún vídeo.

Manson y Bianco comenzaron una relación a larga distancia más tarde ese año, dice la demanda.

Manson volvió a llevar a Bianco a Los Ángeles en 2011, aparentemente para aparecer en su largometraje “Phantasmagoria”, aunque ese proyecto tampoco se materializó.

Durante esa visita, Manson no permitió que Bianco se fuera de casa sin su permiso, la persiguió por su departamento con un hacha, la cortó con un “cuchillo nazi” sin su consentimiento y fotografió los cortes y publicó las fotos en línea, también sin su consentimiento, alega la demanda.

“Le tomó años a la Sra. Bianco comprender el alcance del abuso físico, sexual, psicológico y emocional del Sr. Warner. Su carrera sufrió debido al deterioro de su salud mental”, dice la demanda. “Como resultado, lidia con un trastorno de estrés postraumático complejo, ansiedad, depresión y ataques de pánico hasta el día de hoy”.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Bianco dijo en un comunicado que decidió hacer públicas sus alegaciones con la esperanza de que otros hagan lo mismo.

Bianco hizo muchas de las acusaciones por primera vez en febrero. Fue una de varias mujeres que hablaron después de que la actriz Evan Rachel Wood dijera en las redes sociales que Manson abusó de ella sexual, física y emocionalmente durante su relación. El sello discográfico de Manson y sus agentes acabaron su relación con él en ese momento.