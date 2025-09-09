Úrsula Corberó anunció este martes que espera su primer hijo junto a Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción:“Esto no es IA”.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó el anuncio en una historia de Instagram,mostrando su emoción a través de numerosos emojis que reflejan la felicidady la intensidad del momento que está viviendo junto a Úrsula Corberó.

Las reacciones en redes al emotivo anuncio

Como era de esperarse, la feliz noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, por lo que la publicación se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de figuras del espectáculo argentino y español. Entre los comentarios se destacaron los de Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani, quienes expresaron su alegría y buenos deseos para la pareja.

También se sumaron saludos de compañeros de trabajo y artistas internacionales. Los actores de la serie Élite, Arón Piper y Manu Ríos, y su compañero de La Casa de Papel, Pedro Alonso, quien expresó: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó con buenos deseos.

Por su parte, los familiares no tardaron en expresar su emoción; Florencia Bas, madre del Chino Darín, escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!!Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!!Lo bella que estás”.

El Chino Darín y Úrsula Corberócomenzaron su historia de amor a finales de 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. En la ficción eran pareja, y finalmente,su vínculo traspasó la pantalla. Aunque suelen mantener su relación lejos del foco mediático, el actor contó en una ocasión quefue un flechazo y que lo que primero lo conquistó de ella fue su risa.

“Nos conocimos en 2015, en el rodaje deLa embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’.Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, reveló a La Nación.