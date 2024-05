Luego de anunciar hace casi un mes que esperaba un bebé vía “reproducción asistida”, la actriz colombiana Alina Lozano, de 55 años, anunció que su caso fue un “falso positivo” y que nunca “hubo bebé”.

Lozano dio la noticia junto a su pareja, el también actor Jim Velázquez, de 24 años de edad, con quien se casó el 23 de noviembre de 2023 en Colombia.

“El proceso fue exitoso, el tema es que según nos explicaba el doctor hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así. Es decir, la prueba casera salió positiva y la de sangre.

En la ecografía no salió absolutamente nada... No hay bebe, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”, dijo la colombiana junto a su pareja cinco días después de compartir un video en un centro especializado para hacerse la ecografía.

Muchos seguidores han puesto desde el principio en duda la credibilidad de la noticia de los actores.

Mientras su marido la abrazaba y limpiaba sus lágrimas, la comediante fue más específica.

“Nos decía (el médico) que hay cosos como en el mío donde no solamente es que estén los óvulos, la ovodonación, como se llama esto que son los óvulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo”, agregó.

Lozano señaló que las pruebas resultaron positivas debido a “una hormona” y que “ese medicamento específicamente sí puede alterar” los resultados.

“Podríamos seguir, como dice el médico, estamos a medio camino, pero yo no lo deseo, no hay dinero tampoco que aguante”, afirmó.

Mientras que su esposo Jim Velásquez expreso: “Quiero decirle a Alina que hay muchas otras formas de tener un bebé, no sólo por la donación de óvulos y yo no me quiero dar por vencido”.

Alina puntualizó que para ella “se cierra esta página”: “Y es un duelo que se hace, que hay que asumir, afortunadamente le doy gracias a la vida que no perdimos un bebé”.

La pareja se conoció cuando ella le estaba dando clases de actuación. Comenzaron a interpretar una historia en la que un joven se enamoraba de una mujer mucho mayor que él. En este caso, la realidad superó la ficción y con el paso del tiempo se encendió una chispa de interés amoroso entre ellos.

Alina y Jim vivieron una breve crisis en su noviazgo cuando terminaron su compromiso a principios de agosto, pero días después se presentaron juntos en programa de televisión y posteriormente se fueron de viaje a Cartagena.