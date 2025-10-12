La actriz venezolana Ruddy Rodríguez, reconocida por sus interpretaciones en telenovelas de los años ochenta y noventa, utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por su sobrino Kenny Castillo Rodríguez y pedir apoyo económico para cubrir los costos médicos.

La reconocida artista de producciones como “Niña bonita”, “El magnate” y “Pasiones secretas” expuso a través de su cuenta de Instagram la situación delicada en la que se encuentra Castillo Rodríguez.

“Mi sobrino Kenny sigue en terapia intensiva, sigue con coma inducido”, reveló a través del video que compartió. “El pronóstico no es así como quisiéramos, pero siempre hay que seguir luchando”, dijo.

PUBLICIDAD

En la página de GoFundMe se detalla que Kenny Castillo Rodríguez “sufrió un grave accidente el viernes 3 de octubre” y que “se encuentra en coma inducido debido a polifracturas en la cadera, fémur y mandíbula, además de inflamación y coágulos cerebrales”.

También establece que “no cuenta con seguro medico y los costos de tratamiento y hospitalización son altísimos, y su familia ha agotado todos los recursos economicos que tenían”. La descripción agrega que “Kenny es el principal proveedor de su hogar, y su familia está atravesando una situación muy difícil mientras lucha por su vida en Venezuela”.

Por otro lado, la exreina de belleza reiteró su conexión profunda por el joven. “Estoy con ustedes y sé que ustedes están con mi sobrino. Para los que me conocen saben que mi sobrino es como mi hijo y, bueno, estamos pasando… estamos pasando por una prueba muy muy grande”, prosiguió con voz entrecortada. Además, expresó su agradecimiento en el mensaje escrito que acompaña el video que compartió en sus redes.

“Aquí vamos y aquí seguimos , mi eterno agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, cada palabra de aliento , cada oración , cada mente positiva, cada postulado de vida y energía que nos envían , todo y cada uno de sus buenos deseos , la familia Rodríguez-Fernández lo recibimos con todo el amor 💕 y la grandeza que en estos momentos se necesita GRACIAS, GRACIAS 🙏 lo único que les pido es que le digan a ese Ser llamado Kenny que baje la inflamación de su cabeza , los médicos y enfermeras de el hospital Domingo Luciani están haciendo su parte y gracias por eso”.

La actriz también trabajó en proyectos como “Fabiola”, “Aguamarina”, e incluso tuvo presencia en “The Living Daylights” de la saga del personaje James Bond.