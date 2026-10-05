El rapero estadounidense Lucki, de 30 años, resultó herido durante un violento altercado ocurrido el sábado en una calle cercana al Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde se celebraba ComplexCon.

Videos difundidos en redes sociales muestran al artista, cuyo nombre es Lucki Camel Jr., involucrado en una pelea en las inmediaciones del evento. En las imágenes también se observa al intérprete con sangre en el rostro y el cuello mientras varias personas intentan ayudarlo a subir a un vehículo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que sus agentes respondieron alrededor de las 4:45 de la tarde del sábado a un reporte de una pelea en el área de Chick Hearn Court y Georgia Street.

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Cuando los agentes llegaron, el enfrentamiento todavía estaba ocurriendo, pero los involucrados se dispersaron rápidamente.

Las autoridades localizaron a cuatro personas con heridas compatibles con puñaladas o laceraciones. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital debido a lesiones que, según la Policía, aparentaban estar relacionadas con un ataque con un arma blanca.

Una tercera persona acudió por sus propios medios a un hospital y recibió tratamiento por una laceración grave que presuntamente sufrió durante el enfrentamiento. Una cuarta víctima presentaba una herida en el codo, pero rechazó recibir atención médica en el lugar.

Aunque las autoridades no identificaron públicamente a las víctimas, imágenes compartidas en redes sociales parecen mostrar a Lucki entre las personas heridas.

En uno de los videos, el rapero aparece intentando subir a un automóvil mientras presenta una herida visible cerca del cuello. Las imágenes no permiten establecer por sí solas cómo ocurrió la lesión ni quién la provocó.

Reportes citados por TMZ señalan que Lucki se encontraba interactuando con seguidores cuando habría sido golpeado en el rostro, lo que habría desencadenado el enfrentamiento. Sin embargo, las circunstancias exactas que provocaron la pelea continúan bajo investigación.

El también rapero Playboi Carti, cuyo nombre es Jordan Terrell Carter, fue captado aparentemente observando el altercado desde un vehículo cercano.

No obstante, no existe confirmación oficial de que Carti haya participado en la pelea o que haya tenido responsabilidad en las lesiones. Las autoridades tampoco han identificado públicamente a los responsables del ataque.

El incidente ocurrió mientras se celebraba la edición número 10 de ComplexCon, que tuvo actividades en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y el Crypto.com Arena.

La organización confirmó que el enfrentamiento ocurrió en una vía pública fuera del evento y aseguró que su equipo de seguridad y el LAPD respondieron al incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente los nombres de los sospechosos ni han informado de arrestos relacionados con el caso.