La historia de éxito de Tenoch Huerta ha producido que la opinión pública se identifique con el actor que, debutó en Hollywood hace tan sólo unos meses, cuando se estrenó “Black Panther: Wakanda Forever”. Sin embargo, así como ha recibido el reconocimiento, no ha podido escapar de los señalamientos que lo persiguen debido a su ideología pues, a la par que se convierte en uno de los actores mexicanos mejor posicionados en la industria, también ha perdido la aceptación del público debido a las controversias que rodea al movimiento Poder Prieto, del cual es representante y, ahora, que la saxofonista Elena Ríos lo acusa de agresión sexual, los escándalos en torno a Tenoch sólo aumentan.

De interpretar a un limpiaparabrisas en “Así del precipicio” en 2006 a darle vida a Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” el año pasado, así ha escalado la carrera de Tenoch en menos de dos décadas, por lo que sus esfuerzos por demostrar sus dotes en la actuación han sido muy aplaudidos, sin embargo, a la par del éxito que se ha granjeado, el actor también ha sido blanco de múltiples criticas, debido a sus tendencias políticas, las cuales -acusan en redes sociales- ha priorizado por encima de su carrera profesional, ya que las posturas que comparte habitualmente en Twitter son muy controversiales, debido a que no escatima a la hora de señalar los actos de discriminación, por color de piel, que se viven en la industria cinematográfica en México.

Sin embargo, en esta ocasión, el actor enfrenta una acusación que ha causado mucho revuelo y sorpresa en redes sociales, debido que fue realizada por Elena Ríos, la saxofonista que, en 2019, fue atacada con ácido por su expareja, lo que la llevó a convertirse en activista en pro de los derechos de la mujer. Fue el día de ayer, cuando la música recurrió a sus redes sociales para demostrar el descontento que le producía las omisiones en las que el colectivo Poder Prieto incurrió, cuando en un podcast utilizaron material suyo, el cual Ríos les había indicado que no podían utilizar.

Y aunque, el punto principal que Elena quería exponer fue que el movimiento había usado parte de su material sin autorización, también denominó a Tenoch, el representante de Poder Prieto, como un “depredador sexual” que la había agredido a ella y a otras personas, motivo por el cual presumiblemente habría abandonado al grupo, el cual denominó de “secta” y que, de acuerdo a lo que escribió, la intimidó para que, no hablara de la agresión que vivió, debido a que esta habría tenido lugar en la misma época en que “Black Panther: Wakanda Forever” estaba por llegar a los cines, en noviembre del 2022:

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM. No ando jugando @LaMZapata”, compartió en su cuenta de Twitter.

Luego de eso, en redes sociales su nombre como el de Tenoch se convirtieron en tendencia, por lo que Ríos no ha cesado de tocar el tema en sus redes, pues en lo que va de esta mañana, recibió diferentes mensajes en que la revictimizan y revivien el episodio que vivió hace cuatro años cuando fue agredida con ácido, cuestionándola acerca de si quería volver a vivir un episodio similar, pues hay cuentas de Twitter que no dan crédito de su versión e indican que no creen que Tenoch la haya agredido.

En los mensajes más recientes que la feminista y activista ha compartido, puede leerse que se encuentra en un proceso en contra de Huerta, motivo por el que no había hablado públicamente, así como expone la presunta personalidad del actor, quien es admirado por muchas y muchos, mismo motivo por el que confesó tener miedo de alzar la voz: “¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual (...) Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película, en apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización”, escribió.

Pero antes de que Ríos hablara de la experiencia que vivió con Tenoch y Poder Prieto, el actor de 42 años ya había estado involucrado en otro escándalo, cuando el movimiento fue acusado de intimidación luego de que un diseño creado por Feliciana Bautista fuera adjudicado a la artista Diana Buendía e Hijos del Maiz, a quienes se les atribuyó el diseño la capa de plumas con el que Huerta desfiló en la semana de la moda en Milán, pese a que se trataba de la idea original de Feliciana; como respuesta Poder Prieto aseguró que no conocía a la diseñadora.

Sin embargo, fue a través de la influencer Luz Valdez que se dio a conocer el caso de Feliciana Bautista, por lo que la creadora de contenidos expuso que, luego de exponer el plagio, recibió amenazas y mensajes intimidatorios de Poder Prieto:

“Estoy cansada de toda la intimidación que he recibido de parte de este grupo desde que publiqué el video de la capa de Feliciana, este grupo se llama Poder Prieto (...) Estoy cansada de sus descalificaciones, de sus chantajes, de la violencia psicológica que han ejercido sobre mí, de sus acusaciones falsas; ahora dicen que Feliciana que jamás me pidió que hiciera el video… Tengo las pruebas”, destacó.

Luego de todo el revuelo que se creó alrededor de este tema, Tenoch publicó un comunicado donde pedía disculpas por lo sucedido, sin embargo, en esta ocasión no ha realizado ningún pronunciamiento público, por lo que en redes ya se cuestionan por qué ha preferido por optar por el silencio, cuando se trata de una acusación que pone en juego su imagen.