Mia Goth es una de las grandes reinas del cine actual de terror. La actriz logró posicionarse como una verdadera referente del rubro, a través de dos películas clave: X y Pearl. Ambas dirigidas por Ti West, se trata de un díptico que coronó a Goth como una verdadera estrella del horror. Sin embargo, la actriz enfrenta por estos días una demanda a partir de un serio incidente ocurrido durante el rodaje de su nuevo proyecto.

MaXXXine es el título con el que Ti West concluirá su trilogía del terror protagonizada por Goth. Y ese largometraje fue el marco de un incidente que tiene a un extra llamado James Hunter, como protagonista. El hombre presentó una demanda contra la famosa actriz, asegurando que ella lo pateó en la cabeza adrede, provocándole una conmoción cerebral.

En la demanda presentada por Hunter, él explica que fue contratado por tres días para interpretar al “feligrés muerto” y que, durante su primer día de grabación, debió permanecer en el piso durante varias horas tapado de sangre falsa, aguantando la presencia “de hormigas y mosquitos”. En esa escena, Mia debía correr a un costado de él, detenerse a observarlo y seguir corriendo. Según detalla el relato de Hunter, en la cuarta toma, Goth casi lo pisa accidentalmente y por ese motivo el extra le expresó su preocupación al asistente de dirección.

El relato continúa con el técnico advirtiéndole a la actriz que tuviera cuidado al pasar cerca de Hunter. Pero cuando llegó el momento de filmar nuevamente dicha escena, el extra subraya que Mia lo pateó en la cabeza deliberadamente. Según la demanda, el hombre asegura que se fue al baño, y que ella “se burló y lo menospreció”.

Hunter sufrió un severo dolor en la zona afectada y apunta que mientras manejaba de regreso a su casa, sintió mareos tan fuertes que debió detenerse en dos oportunidades. Al día siguiente, el hombre recibió un llamado de la productora para que no se presentara a trabajar las dos jornadas que le quedaban pendientes. La demanda presentada por Hunter apunta contra Mia Goth por agresión, y también al director Ti West y a la productora A24 por despido injustificado.

Luego del éxito de X y Pearl, Mia logró un meteórico ascenso en la industria cinematográfica. “Se siente bien poder finalmente meterme de lleno en un personaje y que alguien como Ti crea en mí lo suficiente como para interpretar más de un rol en una misma película, el relato se está prolongando y eso me entusiasma”, remarcó Goth, quien vivió una infancia difícil hasta concretar ese anhelo de ser una artista. Mia Gypsy Mello da Silva Goth nació en Londres. Su madre, oriunda de Brasil, regresó a su país a sus 20 años, luego del nacimiento de Mia, ya que no podía criarla sin ayuda de su familia. Por lo tanto, la joven debió adaptarse a una vida itinerante porque sus padres se mudaban constantemente.

Luego de un fugaz regreso al Reino Unido, Goth se instaló a los 10 años en Canadá con sus padres y pasó por nueve escuelas diferentes. La convivencia con su padre la desestabilizó tanto a ella como a su mamá. “Intentamos vivir con él pero fue un desastre, no fue nada positivo”, contó la actriz en una oportunidad. En esa etapa turbulenta, advirtió que la actuación era lo único que la ayudaba a lidiar con lo que sucedía en el hogar. “El haber pasado por nueve escuelas me terminó enseñando muchas cosas. En algunas no encajaba y me hacían bullying, entonces me aferré a esta idea de que tenía que crear un personaje para poder sumarme a un grupo, adopté varias maneras de comportamiento”.

“Me interesan las historias que exploran de manera diferente la vida de las personas y no tanto una trama que avanza, me atrae la idea, el estudio de personajes, y los actores que lo entregan todo junto a directores que buscan lo verdadero, que te persuaden a sacar lo mejor de vos”, contó Goth en diálogo con Collider. Y con respecto al director que la encumbró en lo más alto del terror actual, ella concluyó: “Trabajar con Ti es una experiencia gratificante. Además, yo siempre padecí timidez crónica, por lo que solo me sentía feliz de estar en el set, hasta que el personaje de Pearl apareció y me brindó un propósito, una identidad”.