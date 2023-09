El actor britanico Russell Brand enfrenta acusaciones de cuatro mujeres por incidentes de violación, agresión sexual y abuso que ocurrieron durante su periodo más exitoso como artista.

Una investigación conjunta entre The Sunday Times, The Times and Channel 4 Dispatches encontraron los señalamientos en contra del también comediante por incidentes que suscitaron entre los años 2006 y 2013.

Cuatro sobrevivientes aseguraron que sufrieron agresiones sexuales de parte de Brand mientras él era presentador de BBC Radio 2 y Channel 4, y luego actor de Hollywood, mientras que otras han hecho una serie de señalamientos sobre el comportamiento controlador, abusivo y depredador de Brand.

Una de ellas manifestó que fue violada por el actor en la pared de su casa en Los Ángeles, California, además, sostuvo que recibió atención médica el mismo día del suceso, según documentos a los que los medios tuvieron acceso.

Incluso, mensajes de texto muestran que en horas posteriores de salir de la casa, ella le dijo a Brand que se había asustado por él y que se sentía aprovechada, añadiendo: “Cuando una chica dice NO, quiere decir no”, por lo que este le respondió que lo sentía mucho.

Por otro lado, otra de las supervivientes aseguró que el también presentador de televisión la agredió cuando tenía 16 años y todavía cursaba la escuela. Al momento del incidente, este tenía 31 años.

De hecho, esta manifestó que el inglés se refería a ella como “la niña” durante una relación emocionalmente abusiva y controladora que duró unos tres meses, y que Brand una vez “forzó su pene en su garganta”, haciéndola ahogarse. Dice que intentó apartarle y que tuvo que darle un puñetazo en el estómago para que se detuviera.

Brand rechazó las alegaciones en su contra y sostuvo que sus relaciones fueron consensuales en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En las declaraciones, este asegura que estas acusaciones en su contra son “refutables” y que los incidentes por lo que se los señala ocurrió en un momento donde “trabajaba en los medios principales, cuando estaba en los periódicos en todo momento, cuando estaba en las películas todo el tiempo”.

“Como he escrito en mis libros de manera larga y extendida, yo era muy, muy promiscuo. Ahora, durante esos momentos de promiscuidad, todas mis relaciones eran absolutamente y siempre consensuales. Yo siempre he sido muy transparente sobre esto entonces, quizás demasiado transparente”, sostuvo.

“Y estoy siendo transparente ahora, y esa transparencia se está metastizando hacia algo criminal, que completamente rechazo, ¿habrá alguna agenda en juego?”, agregó.