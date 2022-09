Adam Levine rompió el silencio tras ser acusado de infiel por una modelo e influencer de 23 años llamada Sumner Stroh, en redes sociales.

El vocalista de Maroon 5 se vio envuelto en polémica luego de que la joven asegurara, a través de un video en TikTok, que mantuvo relaciones con el cantante a espaldas de su esposa Behati Prinsloo, la también modelo de Victoria’s Secret con quien se casó en el 2014 y se convirtieron en una de las parejas más queridas del público.

Ante esto, el intérprete de “Animals” negó haber tenido una relación con Stroh, sin embargo, admitió que cruzó la línea.

Mensaje de Adam Levine. ( Instagram )

“Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea, que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo en mi vida del que me arrepiento”

Añadió que su comportamiento llegó a ser inapropiado pero que tomó algunos pasos para remediarlo con su familia.

“Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido. No se repetirá jamás”, aseguró.

Levin Conocería a su esposa 10 años atrás, con quien ahora comparte dos hijas (Dusty Rose y Gio Grace) y recientemente confirmaron la espera de su tercer bebé.

El cantante concluyó: “Me hago completamente responsable. Atravesaremos esto. Y lo haremos juntos”.

¿Qué reveló Sumner Stroh?

En el video que ya cuenta con 1.2 millones de vistas, la influencer compartió que fue “manipulada” presuntamente por un hombre casado, posteriormente mostraría mensajes privados con Adam.

“En aquel momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en el mundo como lo estoy ahora, así que en definitiva fui muy fácil de manipular”, dijo.

De acuerdo con el relato, mantuvieron una relación física por un año y pese a que llevaban tiempo sin hablar, él la buscaría para comunicarle que estaría esperando un hijo, además le hizo una peculiar pregunta.

“OK, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño de verdad quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? Esto va súper en serio”.

En los supuestos mensajes también se observa que el cantante le hacía cumplidos hacia su aspecto físico.

Por su parte, Summer se disculpó con la modelo de Victoria’s Secret y expresó, en otro material de la red social, que se da cuenta que no es la víctima de la situación.

“Yo no soy el que sale lastimado en esto. Es Behati y sus hijos”, agregó la ifnluencer. “Y por eso, lo siento mucho, mucho”.

Prinsloo no ha dado una respuesta pública hasta el momento.