El actor británico Adam Pearson, conocido por su papel en la película A Different Man, reaccionó con contundencia ante comentarios ofensivos sobre su apariencia realizados por el comediante Danny Polishchuk.

Pearson, de 41 años, vive con neurofibromatosis, una rara condición genética que provoca desfiguración facial y la aparición de tumores en la piel.

I was today years old when I learned that taking Peptides for 5 years made you an Academy member, award winning actor and Oscars attendee!



You can tell a lot about a persons character by looking at who they’re willing to punch down towards - even in the name of comedy. https://t.co/r5I669oxO4 — Adam Pearson (@Adam_Pearson) March 19, 2026

Polishchuk compartió en su cuenta un comentario acompañado de una foto de Pearson en la alfombra roja de los Oscar: “Yo y los chicos después de tomar péptidos chinos durante cinco años”.

La publicación provocó la indignación del actor, quien respondió en su cuenta de X con un mensaje cargado de ironía y firmeza: “Hoy aprendí que tomar péptidos durante cinco años te convierte en miembro de la Academia, actor galardonado y asistente a los Oscars. Puedes saber mucho sobre el carácter de una persona al ver a quién está dispuesto a menospreciar, incluso en nombre de la comedia”.

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Algunos usuarios criticaron la reacción de Pearson, sugiriendo que debería “aprender a tomar una broma”. El actor replicó: “La tomé y respondí. La libertad de expresión funciona en ambos sentidos, copo de nieve”. Además, agregó: “Idealmente, me gustaría que no se burlaran de mi discapacidad, pero supongo que eso es mucho pedir. Parece que todos debemos ‘aguantar’ y ‘seguir adelante’”.

Pearson también respondió a otro comentario que señalaba que no debería ser “tratado de manera diferente por una discapacidad”, aclarando: “¿Crees que pedir respeto y dignidad —por ejemplo, no recibir burlas por una discapacidad— es ser ‘tratado de manera diferente’? Bueno, eso ciertamente es una perspectiva interesante. No estoy encantado con el capacitismo. Ni creo que nadie debería estarlo”.

Según explica el Dr. Kaleb Yohay a la revista People, director del Centro Integral de Neurofibromatosis de NYU Langone, la neurofibromatosis afecta a unas 100,000 personas en Estados Unidos. Se trata de una enfermedad genética que puede heredarse de los padres o surgir por mutaciones espontáneas, y provoca el desarrollo de múltiples tumores gruesos y dolorosos en la piel.