El actor británico Adam Pearson fue tendencia durante la ceremonia de los Premios Óscar 2026, donde muchas personas comenzaron a preguntar por la enfermedad con la que convive.

Se trata de la neurofibromatosis tipo 1 (NF1), un trastorno genético poco frecuente que produce alteraciones en la piel y el crecimiento de tumores en el tejido nervioso.

La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno genético que puede afectar diferentes partes del sistema nervioso, entre ellas el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. De acuerdo con Mayo Clinic, esta condición suele manifestarse con signos visibles en la piel y con la aparición de tumores en los nervios.

PUBLICIDAD

En el caso de Adam Pearson, la enfermedad comenzó a manifestarse durante la infancia. El actor creció en Croydon, al sur de Londres, junto a su hermano gemelo Neil. Durante los primeros años ambos tenían un aspecto muy similar, pero cuando Adam tenía cinco años sufrió un golpe en la cabeza que no terminó de sanar.

Después de varias consultas médicas con especialistas, los profesionales confirmaron el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1.

Síntomas y posibles complicaciones

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran manchas planas de color marrón claro en la piel, conocidas como “manchas café con leche”, así como pecas en zonas como las axilas o la ingle. Los tumores asociados a esta enfermedad suelen ser benignos, aunque en algunos casos pueden generar complicaciones o cambiar con el tiempo.

La neurofibromatosis tipo 1 es considerada una condición poco frecuente. Las estimaciones médicas indican que afecta aproximadamente a una de cada 2500 personas en el mundo.

Las manifestaciones de la enfermedad pueden variar entre pacientes. Algunas personas presentan síntomas leves, mientras que otras desarrollan problemas de salud más complejos asociados al crecimiento de tumores en los nervios.

Entre las complicaciones que pueden aparecer se incluyen dificultades de aprendizaje, alteraciones cardiovasculares, problemas de visión y dolor provocado por el crecimiento de tumores en los nervios.

La trayectoria de Adam Pearson con la enfermedad

A lo largo de su vida, el actor fue sometido a 39 cirugías destinadas a retirar tumores asociados a la enfermedad. Sin embargo, el crecimiento de estas formaciones puede reaparecer con el tiempo, por lo que el tratamiento se convierte en un proceso continuo.

PUBLICIDAD

Como consecuencia del avance de los tumores, Pearson perdió la visión en uno de sus ojos. A pesar de estas complicaciones, continuó su formación académica hasta finalizar sus estudios secundarios y posteriormente obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Brighton.

Sus primeros trabajos en el ámbito televisivo se desarrollaron detrás de cámara como productor en compañías como BBC y Channel 4.

n 2013 inició su carrera como actor al participar en la película Under the Skin, donde compartió elenco con Scarlett Johansson. Posteriormente continuó su trabajo en cine y televisión.

En 2024 protagonizó la película Un hombre diferente, que narra la historia de un personaje ficticio llamado Edward. El personaje decide someterse a una cirugía experimental tras vivir con neurofibromatosis durante años.

Dentro de la trama, el personaje espera que la operación resuelva sus dificultades, pero después de la intervención enfrenta nuevas situaciones y críticas sociales, incluso tras adquirir un rostro considerado “normal”.

La producción recibió una nominación a Mejor Maquillaje y Peluquería en la 97.ª edición de los Premios Óscar. Además, Sebastián Stan obtuvo el premio a Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia en la 82.ª edición de los Globos de Oro.