La presentadoria boricua Adamari López arremetió contra Bad Bunny luego de que el artista puertorriqueño lanzara al agua el teléfono celular de una fanática que se le acercó en República Dominicana.

Fue a través del programa “Hoy Día” de Telemundo el cual es una de las conductoras, que la querendona puertorriqueña hizo las expresiones.

En un segmento del programa matutino, López junto a otras de sus compañeras, entre ellas la ex Miss Universo, Andrea Meza y Chiky Bombom, discutían sobre el asunto del reguetonero que ha causado discusión en las redes sociales

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono, si no quiere que la gente lo salude que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo va a molestar, por lo que es lo que dicen, para que quiere ser uno famoso si cuando la gente te va a pedir un autógrafo o a pedir una foto, uno no va a querer”, manifestó la también actriz.

“Si no te gusta algo, no salgas de tu casa o sal y aguanta lo que te toca porque en ese lugar en el que estás te puso el público que te está viendo y apoyando para que tu carrera sea un éxito”, agregó la boricua.

Asimismo se cuestionó sobre por qué tuvo, a su juicio, ser grosero con la joven.

“¿Por qués es grosero?”. No hay razon para justificar una grosería de esa manera. Nos encanta a todos Bad Bunny, pero es reprobable el acto”.

López recordó que hace un tiempo una fanática paró el vehículo donde viajaba Bad Bunny en Colombia y esta se montó en el mismo y la respuesta del artista fue darle un beso en la boca,por lo que a su entender, el intérprete de “Estamos bien”, debe mantener una línea sobre lo que es respeto.

Según un video que circula en diversas plataformas sociales desde Año Nuevo, Bad Bunny caminaba por algún área común del lujoso complejo turístico Casa de Campo en República Dominicana cuando una fanática se le acerca queriendo tomarse con “selfie” con él.

Acto seguido el intérprete de trap y reguetón, que ahora misma figura en importantes listas de preferencia a nivel global, tomó el teléfono celular de la joven y lo lanzó al agua. La acción está generando múltiples reacciones en las redes sociales, pues hay quien apoya al artista y hay quienes entienden que actuó de forma irrespetuosa.

Bad Bunny, segundos después de su acción, manifestó “hay que respetar el espacio (personal)”, según se escucha en el video. Igualmente dijo que recién terminaba de comer.

Por su parte el pasado 2 de enero en horas de la tarde el intéprete de “Tití me preguntó” se mantuvo firme en su decisión de arrebatarle y tirarle el teléfono a la fanática al considerar que esta le faltó el respeto.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, manifestó el artista, quién culminó el mensaje con el hashtag: “SINCOJONESMETIENE”, escribió en su cuenta de Twiter.