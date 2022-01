La presentadora Adamari López informó hoy, viernes, que arrojó positivo a una prueba de coronavirus.

Según detalló la también actriz, lleva varios días con síntomas, las cuales inicialmente atribuyó a un “catarro bastante mal”.

“Sé que muchos han estado preguntándose por qué no he estado en el ‘show’ desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”, indicó en sus historias en la red social Instagram.

Adelantó que se mantendrá en cuarentena hasta recuperar, mientras que le agradeció los mensajes de su fanaticada quienes se han preocupado por su bienestar.

“Voy a estar cuidándome y, pues alejada unos diitas más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien y solamente quería dejarles saber. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos. Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias siempre por estar pendiente”, manifestó.