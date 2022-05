La presentadora de televisión Adamari López celebró ayer sus 51 años y compartió con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram cómo lo celebró gracias a una fiesta organizada por su pequeña Alaïa.

En varias publicaciones en la mencionada red social mostró como fue su “party”.

Según se puede observar en un vídeo las asistentes de la fiesta disfrutaron de varias actividades al aire libre y hasta una piñata había.

“Celebrando Mi Cumpleaños, planificado por @alaia y @coolcornerevents. Gracias a todo el equipo que hizo este día muy especial”, escribió la consentida de Puerto Rico en la publicación.

“Feliz cumpleaños para mí. Qué día tan mágico y tan especial he pasado el día de hoy. Desde mis compañeros de trabajo que me hicieron pasar un día maravilloso como mi hija que me tenía una sorpresa. La verdad es que fue muy divertido. Tuvimos juegos y además celebramos también el cumpleaños de la nana de Alaïa, Lili, y también el cumpleaños de Angelica, una amiga nuestra.. Gracias a todos los que ayudaron a Alaïa para hacer este cumpleaños tan bonito y tan especial. El mejor cumpleaños que he tenido, organizado por Alaïa”, continuó diciendo en el clip.

PUBLICIDAD

El año pasado, en el marco de la celebración de sus 50 años, López abrió su corazón y relató los momentos más difíciles que ha tenido en su vida.

A través de una entrevista que le hizo una de sus compañeras del espacio “Hoy día”, la boricua también se sinceró y habló de cómo se sentía cuando aumentó unas libras de peso.

“Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver. no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales decía; ‘¿por qué no logro bajar de peso?’”.

Confesó que se frustaba y leía los comentarios de la gente que le decían “está muy gorda”.

Asimismo reveló cuáles han sido los momentos más difíciles

“Creo que tuve muchos momentos difíciles por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado. Fui a un sicólogo, era algo que no había hecho nunca”, manifestó la querendona de Puerto Rico.

Relató que su divorcio del cantante Luis Fonsi en el 2010 fue más fuerte que la misma enfermedad de cáncer de la que padeció a principio de la década de los 2000.

“En el momento en que yo estaba enferma, yo entiendo que yo contaba con ese apoyo, no solo de mi familia que para mi ha sido prioridad y primordial en mi vida, sino también de ese hombre que me amaba’, confesó.

Asimismo abrió su corazón para decir que otro duro momento en su vida fue la frustración que sentía al querer ser madre y no poder lograrlo.

PUBLICIDAD

Detalló que el doctor de fertilidad le daba solo un 5 por ciento de probabilidad de ser madre, sin embargo, en un abrir y cerrrar de ojos todo cambió.

“Cuatro meses después, inesperadamente llegó Alaïa”, dijo emocionada Adamari al hablar de su hija de seis años, producto de su relación con el coreógrafo Toni Costa.

La actriz, quien hizo múltiples telenovelas en México, aceptó que aunque durante su embarazo tuvo preocupación de que no se le pudiera dar, un cantazo fuerte durante ese período fue la pérdida de su padre cuando tenía 34 semanas de gestación.

Sin embargo aceptó que guardó compostura para no afectar a su hija que llevaba en el vientre y al momento de dar a luz unas semanas después se llevó una sorpresa.

“De alguna manera él me dejó saber que estaba bien porque cuando Alaïa nace, nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días, entonces fue un regalito que él me entregó, súper lindo, súper emocionante y que jamás voy a olvidar, entonces él de alguna manera me hizo saber que él estaba presente”, destacó ahogada en llanto.

Cuando le preguntaron que si le gustaría ser madre otra vez dijo que sí sin pensarlo dos veces.

“Sin duda”, afirmó de manera contundente. “Si pudiera tendría otro bebé”, dejó claro.