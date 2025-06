La presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López dejó al descubierto detalles íntimos sobre su vida personal durante el último episodio de su podcast ‘Ada y Chiqui de Show’.

En una conversación sincera con su amiga y copresentadora, López confesó que, en una ocasión, contrató los servicios de un investigador privado para confirmar si su pareja le era infiel.

Durante el programa, López reveló que aunque no se considera una persona celosa, en su caso, la inseguridad se disparó cuando percibió comportamientos sospechosos en su pareja. Sin embargo, no especificó de qué pareja se trató.

Adamari estuvo casada con el cantante Luis Fonsi por tres años y luego mantuvo una larga relación de 10 años con el coreógrafo Toni Costa. De esa última relación nació su hija Alaïa.

“Si alguien me da motivos para ser celosa, lo soy. Para tomar una decisión certera y bien pensada, hay que averiguar todas las fuentes”, dijo la conductora de Desiguales (Univisión).

López explicó cómo trabajó el investigador privado, señalando que, aunque los investigadores cobran una tarifa fija por un número determinado de horas, a veces, los hallazgos no requieren horas extras. “Si quieres más horas, tienes que seguir pagando. Pero no me hizo falta”, comentó.

Cuando Chiquibaby le preguntó si el investigador encontró pruebas contundentes, Adamari respondió con firmeza: “Fotos, videos, de todo”.

La boricua añadió que su intuición jugó un papel crucial, ya que, a lo largo de la relación, percibió cambios en la actitud y comportamiento de su pareja, lo que la llevó a buscar confirmaciones externas.

“Los hombres creen que son muy astutos, pero no lo son. Se les nota cuando tienen una relación extra. Uno conoce bien a esa persona: cómo te mira, cómo te hace el amor, cómo huele. Cuando algo cambia, lo percibes. Entonces buscas, encuentras y confirmas”, expresó Adamari.

Aunque no desea revivir experiencias pasadas, la actriz no descarta volver a contratar a un investigador si la situación lo amerita. López también aprovechó para subrayar que no es necesario permanecer en una relación donde no se siente valorada:

“Uno no necesita estar con alguien que no quiere estar contigo. Si los hombres no tienen el valor de ser honestos, entonces yo también tengo la oportunidad de buscar mi paz, mi tranquilidad y una relación que valga la pena, no una de un pende&8”, concluyó.