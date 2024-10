Uno de los aspectos que definen a la presentadora puertorriqueña Adamari López es su naturaleza honesta para expresar lo que piensa. Con el paso del tiempo, ha reflejado su autenticidad para hablar sin filtro sobre lo que piensa y compartir experiencias buenas y no tan buenas.

Una de las interacciones más recientes fue con el también presentador español Jomari Goyso para su segmento “Más moda, menos filtro”, en entrevista para “Despierta América”. ¿Te has vuelto a enamorar?,¿Has recibido coqueteos a través de mensajes directos en las redes sociales?, fueron algunas de las preguntas.

Durante la dinámica que tuvo lugar en el camerino de la actriz, Adamari también reveló cuánto le afectó la inseguridad del sobrepeso, y si alguna de sus exparejas ha sido espléndida en temas de regalos.

En asuntos del amor, la expareja de Luis Fonsi y Toni Costa confesó al experto en belleza su anhelo por volver a tener una relación amorosa y contar con un matrimonio para toda la vida.

“Un hombre que tenga ese mismo sentimiento, ese mismo deseo de estar con una pareja sin ser infiel”, dijo la coanimadora del programa “Desiguales”. A la pregunta de si “¿mantendrías a un hombre?”, expresó tajante “¿te tengo que responder eso?”, y agregó “lo he hecho ya”.

De paso, expuso su alto nivel de independencia.

“A mí nadie me ha mantenido. Nadie me ha regalado algo que sea...”, comentó mientras era interrumpida por el presentador para indagar si “¿nunca te han regalado una joya?”. “El anillo de matrimonio”, fue su respuesta. Incluso, recordó uno de los obsequios que recibió en una fecha particular. “Una Navidad me tocó una hamaca”.

En asuntos de la silueta, confesó que ha ganado mayor autoconfianza ahora que luce más delgada. “Tener menos peso, en mi caso, me da más seguridad. No quiere decir que no estaba feliz cuando estaba gordita, pero no me proyectaba igual que como me proyecto ahora”.