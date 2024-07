¿Adamari López volvió a encontrar el amor?

La conductora puertorriqueña no lo ha confirmado, pero según la revelación de un astrólogo y su respuesta ante esto, la también actriz dejó mas dudas que respuestas.

Resulta que el astrólogo Javis Predice, visitó el martes el programa Desiguales, que transmite Univision y que la boricua es una de las conductoras, y allí el le leyó las cartas en vivo a varias de las presentadoras del espacio.

Cuando le predijo el futuro a Adamari le habló sobre su futuro amoroso y causó revuelo en el estudio.

“Lo tóxico se fue y lo bonito llega. ¿Qué quiere decir esto? Estás en esta relación que todos lo sabemos en encontrarte con tu yo afectivo porque a ti no te gustaba la soledad afectiva y por tal motivo hacía lo que le daba la gana con tu ser. El universo te dice un amor que ya está. Señores, el amor propio ya está pero sí vas a tener pareja”, comenzó diciendo el astrólogo.

“Hay alguien, y tú sabes de quién estoy hablando, que falta ese toquecito de confianza porque te volviste muy respetuosa de que ‘será que sí, será que no’ porque es obvio que quedaron los miedos”, continuó, “pero el tarot dice el amor pídelo, recíbelo porque es merecido y si te veo” a lo que se le ve a la boricua asintiendo y generando gritos entre sus compañeros de estudio.

En ese momento el vidente le pidió a Adamari que lo mirara a los ojos para decirle: “Tú sabes que pasiones ya hay y amor verdadero también, ¿me equivoco?”, le preguntó a la querendona de Puerto Rico.

“No sé de qué hablas”, fue la respuesta de la puertorriqueña, pero sonriendo de manera pícara.

Adamari lleva tres años de soltería.

Fue el 27 de mayo del 2021 que la actriz confirmó que se separó de su entonces pareja y padre de su hija, Toni Costa. Mantuvieron casi una década de relación.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, dijo en ese entonces.

Anterior a eso, estuvo casada con el cantante Luis Fonsi del 2006 al 2010.