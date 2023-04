La presentadora boricua Adamari López quedó fuera de Telemundo este Jueves Santo luego de 11 años trabajando para la empresa.

Así lo confirmaron varios medios quienes pudieron confirmar la salida de la también actriz con la cadena hispana.

24 Fotos Estos looks de la artista puertorriqueña demuestran cuánto ha rebajado en los últimos años.

Según El Diario New York, la querendona puertorriqueña fue citada por Recursos Humanos luego de que se terminara el programa de hoy. Allí le indicarían que ya no formaba parte del espacio matutino y que no debía presentarse desde mañana, Viernes Santo.

Mientras, la revista People en Español también menciona la salida de López aunque, según el portal se trató de un acuerdo entre la presentadora y la cadena televisiva.

Tanto el Diario New York como People en Español recibieron la confirmación por parte de Telemundo de que Adamari ya no forma parte de la cadena.

“Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari Lopez decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, lee el escrito enviado a los medios citados anteriormente.

Al momento se desconoce si la presntadora tenía un contrato vigente o ya se había vencido. Adamari tampoco se ha expresado en sus redes sociales.

En su Instagram aparecen unos stories en los que ella muy emocionada hablaba que la semana que viene tendrían cuatro horas de programación de “Hoy Día”.