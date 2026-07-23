Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Para Adamari López, uno de esos instantes ocurrió el día en que nació su hija Alaïa, una experiencia que, según contó, transformó su manera de ver la vida y le dio un nuevo propósito.

La actriz y presentadora puertorriqueña recordó ese emotivo momento durante su participación en el pódcast “Las primeras veces con Diógenes Reinel”, donde habló sobre la llegada de su hija y el vínculo que sintió desde el primer instante.

Entre lágrimas, Adamari describió el momento en que colocaron a Alaïa sobre su pecho mediante el contacto piel con piel.

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“Cuando me la pusieron en mi pecho, dejó de llorar y abrió los ojos”, relató la artista al recordar cómo la bebé pasó de llorar a tranquilizarse al sentirla cerca.

Adamari explicó que, aunque ella ya reconocía a su hija, sintió que en ese momento ocurrió una conexión mutua, como si la bebé también supiera quién era ella.

“Fue super lindo porque yo ya la reconocía, pero era como si ella me reconociera a mí. Fue de los momentos más lindos que me ha tocado vivir. Ese primer momento donde cuerpo con cuerpo, se tranquilizó, me reconoció como mamá y abrió sus ojitos”, expresó.

20 Fotos La querendona boricuacumplió 55: "Hoy quise abrir un pedacito de mi historia con ustedes".

La presentadora aseguró que esa experiencia permanece como uno de los recuerdos más importantes de su vida y que representa una conexión que continúa fortalecida con el paso de los años.

Hoy, Alaïa tiene 11 años y se ha convertido en una de las mayores alegrías de Adamari y de su padre, el bailarín español Toni Costa, expareja de la actriz.

24 Fotos La hija de la actriz y animadora puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Toni Costa, nació el 4 de marzo de 2015.

La niña, a quien ambos describen como responsable, estudiosa, divertida y amante de los deportes, continúa siendo para ellos una de las bendiciones más grandes de sus vidas.