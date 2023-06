Alejandro Sanz compartió con sus fans que no está pasando por su mejor momento anímico, dijo hace unos días en redes sociales que se siente triste y cansado, confesó que pasó por su mente cancelar la gira, pero que no era una buena idea encerrarse en casa, confió en que con ayuda y paciencia las cosas irían mejorando, y hoy reanuda su gira en Pamplona con sould out y en medio de una crisis porque habría terminado su relación con su novia Rachel Valdés y además habría sido estafado por un amigo muy cercano.

Sanz, de 53 años, llevaba tres años con su novia de 33 Rachel, una artista visual contemporánea de origen cubano, vivían juntos en Somosaguas, una de las áreas residenciales más exclusivas, cotizadas y de mayor coste de España.

Sin embargo, el “desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”, según señala el periódico El Mundo, habrían obligado al cantante a terminar con la relación.

Este medio reporta que días antes de que Sanz escribiera el mensaje depresivo que alertó a sus seguidores, su novia Rachel Valdés se fue de la casa con sus cosas, pues la propiedad es del artista español. En redes sociales aún tienen fotos juntos, aunque Rachel sólo tiene una antigua del cumpleaños de Sanz, en la que le escribió: “Hoy en tu día, quiero desearte lo mejor y más bello de este mundo. Decirte que es hermoso compartir la vida juntos. Gracias por tanto amor”.

El paparazzi Jordi Martin, en entrevista al programa peruano “Amor y Fuego”, reveló que el Alejandro Sanz atraviesa un duro momento debido a una estafa y que probablemente estaría en bancarrota, pues este amigo cercano le organizó la gira por Estados Unidos de hace año y medio, pero lo metió en un lío legal grave.

“Alejandro Sanz está pasando un mal momento. Este tema nunca se ha explicado y me llega por una fuente muy cercana a él. Ha sido estafado, le ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona en la que depositó toda su confianza para que le organizara la gira de hace un año y medio en Estados Unidos”, explicó Jordi.

Sumado a esto, Martin explicó que además de la gira, Alejandro le confió a esta persona parte de su patrimonio, pero surgen problemas entre ellos y el amigo de Sanz demanda al cantante en Miami, y en lo que se lleva a cabo el juicio, las cuentas de Alejando fueron bloqueadas.

“Esta persona le organiza la gira. Además, Alejandro Sanz le confía parte de su patrimonio personal. Cuando acaba la gira surgen discrepancias y esta persona le reclama una cifra de 200 mil euros (Unos 214 mil dólares) al artista. El cantante se niega a pagar esa cifra y este señor lo demanda en la corte de Miami. La corte de Miami lo que hace es, mientras que se celebra el juicio, bloqueó las cuentas de Alejandro Sanz”, agregó Jordi.

El panorama se complica más porque ante la necesidad de dinero, Sanz se ve obligado a vender una mansión en Miami, exclusiva propiedad valorada en 16 millones de dólares y que al parecer fue rematada en 8 millones.