Millie Corretjer celebró ayer sus 46 años de edad, y al sol de hoy continúa recibiendo mensajes de amigos y fanáticos. Tantos, que la artista les agradeció en sus redes sociales.

“Muchas gracias por los hermosos mensajes que hicieron que mi cumpleaños en cuarentena fuera aún más especial. Ahora a continuar en casa de maestra en el ‘remote learning’ y protegiendo a mi familia y a los que no pueden estar en sus casas porque tienen que trabajar. Mis respetos y admiración para ellos y mis oraciones, pensamientos y solidaridad con todos”, publicó la cantante en su cuenta de Instagram.

Luego de varios años fuera, Corretjer reapareció a finales del año pasado con el sencillo Agua y fuego, el que publicó en plataformas digitales.

“No se imaginan los nervios que sentí al entrar a un estudio nuevamente! Era Millie la mamá de 3 maravillosos seres pero no sabía si aún estaba Millie la cantante. Y poco a poco con paciencia me he ido re-encontrando. Si soy sincera aún no estoy %100 donde quiero estar pero siento que ya encontré mi camino. Así es que poco a poco irán viendo como continúa este proceso”, expresó.