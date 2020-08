View this post on Instagram

Hoy inicia el nuevo año escolar para @alaia lleno de emociones, ilusión y esperanza de que será uno maravilloso. Dentro de lo que estamos viviendo y tomando las medidas de precaución esperamos lo mejor. Bendiciones mi niña, te amamos con locura. #kindergarten #1diadeescuela #Alaïa #FamiliaCostaLopez #eltiempodediosesperfeto 📸: @toni Gracias @alixaspe por hacernos la pizarra para Alaïa, tienes una letra hemosa. Gracias @3basicbow por la diadema y los lazos, me encanta la variedad de estilos y colores que tienen.