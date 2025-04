El actor Alan Ritchson, quien interpreta al investigador militar retirado Jack Reacher, en la serie ‘Reacher’ de Amazon Prime, reveló al portal Men’s Journal que no le interesa llevar el personaje a la gran pantalla.

Aun cuando el creador del personaje y autor de las novelas de Jack Reacher, Lee Child, ha dicho que el fornido actor de 42 años, seis pies, dos pulgadas de estatura y 200 libras de puro musculo es la selección perfecta para interpretar a Reacher frente a Tom Cruise (de apenas cinco pies, siete pulgadas), quien encarnó el personaje en dos películas, Ritchson sostuvo que no siente interés por llevar el personaje al cine, para no empañar el encanto del programa. “No puedo hablar de películas. Me gusta mucho el formato que tenemos y funciona muy bien donde hacemos un libro por temporada”.

Recientemente se estrenó la tercera temporada de la serie y aunque se rumoró que sería la última, Amazon, empresa matriz del canal de streaming Prime, aprobó la producción de una cuarta temporada. Antes de obtener el papel protagónico en ‘Reacher’, Ritchson, quien tiene que someterse a una dieta de 4,000 calorías diarias y a una agresiva rutina de ejercicios para lograr el musculoso físico del mayor retirado y excomandante de la ficticia división 110 de Investigadores Especiales de la Policía Militar a quien los problemas lo encuentran donde quiera que va, interpretó al temperamental Hawk, contraparte del dúo de superhéroes ‘Hawk and Dove’ en la serie ‘Titans’, basada en los personajes de D.C. Comics.

También fue el primer actor en ponerse la piel de ‘Aquaman’ en Smallville y le dio vida al líder de los ‘Teenage Mutant Ninjas Turtles’, ‘Raphael’, en las dos películas de acción real filmadas en 2014 y 2016, entre muchos otros filmes. En el 2011 estuvo a punto de ser reclutado por el Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al dios del trueno, ‘Thor’, pero finalmente no obtuvo el papel.

Sin embargo, no se descarta que el actor -cuyo físico algunos comparan con el de Arnold Schwarzenegger cuando abandonó el fisiculturismo para dedicarse al cine- pueda tener otra oportunidad en alguna franquicia de Marvel. Mientras, muchos fanáticos consideran que Ritchson sería la elección ideal para darle vida a Batman en un próximo filme que se basará en la serie de paquines “The Brave and the Bold”.

Según dejara entrever recientemente el propio James Gunn, jefe del Universo Cinematográfico D.C., aunque Robert Pattinson seguiría siendo el Batman principal del Universo D.C., este filme estaría en una línea de tiempo alterna, en la que Bruce Wayne es un hombre de edad media, padre de un hijo adolescente quien ha tomado la identidad de Robin, tras haber sido crecido la mayor parte de su vida al lado de su abuelo, el temido Ra’s al Ghul, líder de la Liga de las Sombras.