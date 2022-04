La exreina de belleza Alba Reyes compartió en las redes sociales la noticia del nacimiento de su bebé, a quien dio a luz en Ponce.

“Le comparto la gran noticia de que baby Noah Ryan Alexander Coyne Reyes llegó a nuestras vidas anoche a las 9:52pm. Estas fotos capturan quizás el momento más íntimo que he compartido públicamente pero ustedes han sido parte de mis momentos más importantes y felices, como también de los momentos más difíciles y trágicos así que quería compartir este momento con todos ustedes donde mis lagrimas son de felicidad absoluta. Gracias por su apoyo, y cariño siempre para conmigo y los últimos meses por todas sus oraciones por mi embarazo y mi bebe”, publicó junto a un video del momento en que sostiene a la criatura en brazos. “Noah Ryan nació en la ciudad de Ponce en el Hospital San Lucas. Ponce ha sido parte de muchos eventos importantes en mi vida personal y profesional y ahora tengo un hijo ponceño!”, añadió.

Miss Universe Puerto Rico 2004 hizo público el anuncio de su embarazo en octubre del año pasado.

Reyes también incluyó palabras de agradecimiento por los cuidados médicos que recibió durante el parto. “No tengo palabras suficientes para agradecer al Centro Médico Episcopal San Lucas y su personal por todas las atenciones”, escribió como parte del mensaje. “Por último tengo que agradecer a mi doula @doulazayelit por guiarme en este proceso y no soltarme ayer cuando el miedo, y dolor me hicieron flaquear varias veces en mi meta de tener un parto natural sin medicamentos. Gracias por creer en mí, y respetar mis decisiones, y educar sin obligar. Definitivamente no sé que habría hecho sin ti!”.