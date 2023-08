La exreina de belleza Alba Reyes recurrió ayer, sábado, a las redes sociales para compartir la “injusticia” que presuntamente vive por lograr la manutención y un techo seguro para su hijo Noah Ryan Alexander y para ella, como madre custodio.

De acuerdo a la publicación colgada en la red Facebook, la beldad presentó una demanda por pensión alimentaria contra el padre del menor hace varios meses y como parte del reclamo, solicitó que se le incluyera el apartamento que ocupa con su hijo desde que este tenía un par de semanas de nacido, como el hogar seguro. “Sin embargo, lo que ha sucedido a continuación es una burla al sistema judicial y un fracaso de la justicia”, denunció.

PUBLICIDAD

“La otra parte en este pleito (cuya identidad me reservo, porque no es mi intención causar daño a nadie) para evitar que se otorgara el hogar seguro, recurrió a un acto claramente fraudulento. El dueño del apartamento realizó una venta a un tercero para así poder alegar que el apartamento ya no le pertenece. Dicha venta la hacen dos semanas después de que se radicó la demanda de alimentos. Pero aquí está la parte interesante… El dueño le vende el apartamento a una corporación que fue creada un solo día antes de la venta, y cuyo único accionista es el mismo dueño del apartamento”, alegó. “Creo que no hay que ser un genio para llegar a la conclusión obvia: se vendió el apartamento a sí mismo para evitar que fuera otorgado como hogar seguro del menor”.

A partir de la transacción, la corporación que figura como dueña de la propiedad, la está demandando para desahuciarla. “Buscamos protección del Tribunal de Familia, pero el tribunal decidió que el apartamento le pertenece a un ‘tercero’ (la nueva corporación), así que por tanto no podía ser hogar seguro. Además de eso, se determinó que el hogar seguro no podía solicitarse en el mismo pleito de alimentos aunque reconocen que la vivienda es parte de los alimentos”.

Tuve que recurrir al Tribunal de Apelaciones para pedir revisión de una decisión que me dejaría en la calle con Noah ya que el pleito de desahucio sucedería aún cuando la pensión provisional no contempla el gasto de vivienda. El Tribunal de Apelaciones decidió no revisar la resolución del Tribunal de Instancia porque según ellos no hubo parcialidad, aunque lo que se argumentó fue que existe un error de estricto derecho no parcialidad” - Alba Reyes, Miss Puerto Rico Universe 2004

Reyes expuso que esta situación le está costando “miles de dólares en abogados y gastos” en busca de reconocer lo que entiende como un derecho básico para un menor, de 16 meses de nacido.

“Las mamás tenemos de por sí la dura tarea de luchar por los derechos de nuestros hijos en un sistema que de muchas maneras está diseñado para que la persona con más recursos abuse del mismo sistema para llevarte a un punto donde te des por vencido, porque si no tienes los mismos recursos para luchar, terminas luchando contra la otra parte y contra el sistema mismo. Siempre he sabido que la justicia no es perfecta, pero honestamente esperaba más que esto porque como dice un famoso caso del Tribunal Supremo no podemos esperar que la corte crea algo que nadie más creería. Validar una burla tan obvia dejando a un menor en la calle me resulta sencillamente inconcebible”, puntualizó. “Como mamá llevo meses con una ansiedad y miedo indescriptible, viviendo día a día sin saber cuándo tendremos que irnos… y sin saber a donde. Ninguna madre debería pasar por esto”.