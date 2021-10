¡Enhorabuena!

La modelo Alba Reyes compartió hoy con sus seguidores la noticia de su embarazo.

Miss Universe Puerto Rico 2004 reveló la emoción que vive tras el anuncio.

“Y así nada más… un latido the cambia la vida! Mi bebe arcoiris llega en 2022! And just like that… a heartbeat changes your life! My rainbow baby comes in 2022!”, escribió la también empresaria, mensaje que publicó junto al video de un sonograma.

Sus seguidores y otras personalidades de los medios comenzaron a manifestarle sus felicitaciones.

“Lo más maravilloso de la vida”, le escribió Saritza Alvarado.

La presentadora Shanira Blanco le expresó: “Dios mio Alba”, con símbolos o emojis de corazón.