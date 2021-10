La conductora de televisión Alejandra Espinoza está hospitalizada, anunció hoy, jueves, su esposo Aníbal Marrero por las redes sociales.

“Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital”, comentó el coreógrafo en la red social Instagram.

Aunque ambos mantuvieron la condición específica en el anonimato, Espinoza indicó hace unos días que padece de un cuadro de salud “bien incómodo” que genera cambios físicos como aumento de peso, sudoración fuerte y hasta pérdida de cabello.

“Yo, de verdad, hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. (También) dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles. Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente”, detalló en el vídeo que publicó en Facebook el pasado viernes.

Relacionadas Alejandra Espinoza revela situación de salud que está sufriendo

Por su parte, Marrero relató que la ausencia de Espinoza ha pesado sobre sus hombros. Además, describió que el mayor malestar de su esposa es estar alejada de su hijo, Matteo.

“Ha sido muy difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control. ¡Ya pronto estará con nosotros! Su malestar más grande en este momento es el no poder estar con Matteo. Lo demás, Dios lo tiene en sus manos. ¡Gracias a todos!”, manifestó.