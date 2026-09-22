La cantante mexicana Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, luego de lesionarse la cadera durante un concierto en Veracruz. En el mismo mensaje, denunció que un hombre intentó manipularle la pierna sin su autorización en el hospital y aseguró que ya presentó una demanda por difamación.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Guzmán apareció sosteniendo una radiografía y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el accidente.

“Hola, muy buenos días a todos. A todos mis fans divinos que me han hablado, a todos los que están preocupados”, expresó al inicio de la grabación.

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La intérprete explicó que ya fue evaluada por médicos y que la inflamación disminuyó después de guardar reposo.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, dijo mientras mostraba la placa de su lesión.

Durante el video, la artista relató un episodio que, según su versión, ocurrió poco después de ingresar al hospital tras el accidente. Guzmán afirmó que un hombre intentó moverle la pierna antes de que le realizaran los estudios correspondientes.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”, declaró.

La cantante añadió que posteriormente fue atendida por otro médico, quien, según explicó, incluso había asistido al concierto donde sufrió la caída.

Guzmán también aprovechó su publicación para responder a versiones que comenzaron a circular sobre su estado de salud y pidió a sus seguidores no creer la información falsa.

“No le crean… Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”, afirmó.

Sin embargo, la artista no identificó públicamente a la persona demandada, por lo que sus declaraciones no permiten confirmar que la acción legal esté dirigida contra el hombre al que acusó de intentar tocarle la pierna en el hospital.

Pese a la lesión, Guzmán aseguró que su recuperación avanza favorablemente e incluso mostró que puede caminar.

“Estoy completa, estoy caminando. Mírenme”, comentó antes de agradecer el apoyo de sus fanáticos.

La cantante expresó además su deseo de regresar pronto a Veracruz para reencontrarse con su público, aunque reconoció que deberá moderar sus movimientos sobre el escenario mientras completa su rehabilitación.