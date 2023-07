El comediante Alejandro Gil alegó que “todos los camarógrafos se meten a la droga”, lo que provocó una ola de criticas por integrantes del gremio.

El locutor realizó las expresiones controvertibles durante el programa radial “El Reguero” en La Nueva 94.7 con Danilo Beauchamp mientras discutían que la reportera de deportes de WAPA, Natalia Meléndez, y el fotoperiodista Jaime Delgado fueron impedidos de acceder a México por la Agencia Nacional de Aduanas. Dicho incidente, donde también le confiscaron ilegalmente el equipo y le solicitaron dinero a los comunicadores, ocurrió mientras se dirigían a cubrir el torneo de FIBA AmeriCup.

“¿Habrán tenido drogas encima? ¿Habrán tenido marihuana?”, cuestionó el locutor a Beauchamp, durante la sección “Los bochinches de Maga”.

Mientras tanto, Beauchamp respondió que “Natalia no está en esas”.

“Pero el camarógrafo, o sea, todos esos camarógrafos son mafuteros. Todos esos camarógrafos se meten a la droga. Todos”, expresó entre risas con su colega, quien coincidió con los comentarios.

Tras las declaraciones, la vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión, Niria Ruiz, catalogó como “desafortunadas y desacertadas” las expresiones del locutor en contra del fotoperiodista del canal.

“Manchar públicamente la reputación de nuestro fotoperiodista y de todos los compañeros que ejercen el fotoperiodismo es una falta de respeto a estos profesionales de la prensa y a sus familias. Solicitamos a la gerencia de la compañía SBS y de la radioemisora La Nueva 94 que tomen las acciones meritorias al respecto. Al igual que lo han hecho colegas de otros medios y gremios, exigimos que se disculpen públicamente con los fotoperiodistas de Noticentro y de los demás canales de Puerto Rico”, manifestó.

Por su parte, la presidenta de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas, Dagmar Santana García, también condenó los comentarios de Gil en el programa radial.

“En unos comentarios muy desafortunados durante la transmisión se imputó como un hecho sin base ni ofrecer referencia alguna que ‘camarógrafos’ de las televisoras son usuarios de drogas, mientras comentaban sobre los problemas que confrontaron periodistas asignados por WAPA TV, Canal 4, con las autoridades aduaneras en México”, lee la misiva dirigida al vicepresidente de Spanish Broadcasting System (SBS), Victor Roque.

“Las expresiones hechas en su emisora no solo fueron ofensivas contra los dos compañeros, sino que también atentaron contra todos los camarógrafos de las televisoras de Puerto Rico, incluyendo Telemundo y TeleOnce, quienes también son representados por nuestra Unión. A falta de hechos confirmados, documentos o prueba, lo que se dijo constituye una difamación contra la clase de todos los camarógrafos de televisión, por lo cual le solicitamos que requiera que se retracten las personas que hicieron tales acusaciones infundadas públicamente y durante el mismo espacio radial”, puntualizó. “Como Unión que representa trabajadores de la Prensa, tomamos muy en serio la responsabilidad que tienen nuestros unionados de informar a través de los medios de comunicación. Entendemos que la gerencia de su emisora comparte el mismo sentimiento y sentido de responsabilidad, por lo que apelamos a su intervención para que no se cause más daño a la reputación de nuestros afiliados”.

Hasta el momento, tanto Gil como SBS no han emitido declaraciones al respecto.