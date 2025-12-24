El cantautor español Alejandro Sanz volvió a la soltería tras su separación de la actriz Candela Márquez.

Según medios internacionales, la pareja, que confirmó su romance en octubre de 2024, no terminó por terceras personas. Una fuente contó a la revista Hola! que “están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales”.

Sin embargo, Márquez había compartido unas historias que posteriormente eliminó, donde dejaba entrever que el artista podría haberle sido infiel.

Entre ellas, se escucha la canción “La Perla”, de Rosalía, que cuenta uns historia de engaño y desamor.

“Un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no”, se escucha al comienzo de la canción. A esto, Sanz respondió en su cuenta de X (anterior Twitter): “Yo no soy una perla, soy un océano”.

El 14 de noviembre del año pasado, ambos asistieron a la ceremonia “Persona del Año”, que homenajeó a Carlos Vives. Al día siguiente, juntos por primera vez por la alfombra roja de los Latin Grammy agarrados de la mano.