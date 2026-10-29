El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek confirmó que está separado de Karen Coronado, su esposa durante más de dos décadas, y reconoció que las exigencias de su trayectoria musical pudieron afectar los sueños personales de quien lo acompañó durante gran parte de su vida.

La revelación se produjo durante una entrevista con el locutor Mariano Osorio, en la que el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas habló con visible emoción sobre el fin de su relación y admitió que la convivencia con él no siempre fue fácil.

“Estoy separado de mi mujer, no le quiero hacer daño”, expresó el artista, quien explicó que su intención es que Coronado pueda encontrar la felicidad, aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos.

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Durante la conversación, Syntek también reflexionó sobre su personalidad y la influencia que tuvo su carrera en la dinámica familiar. El músico reconoció que su trabajo llegó a ocupar tanto espacio en su vida que pudo limitar las oportunidades de su esposa para desarrollar sus propios proyectos.

“Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio”, admitió al hablar sobre las dificultades que enfrentaron como pareja.

Sin resentimientos

A pesar del dolor que le provoca la separación, el cantante aseguró que no desea recordar su matrimonio desde el enojo. Por el contrario, destacó el apoyo que recibió de Coronado durante los años que compartieron y la describió como una de las mujeres que más luchó a su lado.

Syntek también reconoció que su esposa se involucró en distintos aspectos de su carrera y estuvo presente durante etapas importantes de su vida profesional.

Como parte de sus reflexiones, el artista mencionó la canción Intocable, tema que relacionó con sus sentimientos hacia Coronado y con la manera en que desea despedirse de esa etapa de su vida.

El músico insistió en que, pese a que no lograron mantener la relación, conserva gratitud por las experiencias compartidas y por el tiempo que permanecieron juntos.

Hasta el momento, no ha ofrecido detalles sobre cuándo ocurrió la separación ni ha confirmado si existe algún trámite de divorcio en curso.

Karen Coronado es hermana de la presentadora mexicana Ingrid Coronado y ha mantenido un perfil más discreto que el de su esposo ante los medios de comunicación.

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La pareja contrajo matrimonio en 2001 y tuvo dos hijos, Natalia y Matías, quienes han incursionado en el mundo del entretenimiento mediante proyectos de actuación y doblaje.

Además de su vida familiar, Karen se ha dedicado al diseño de interiores y ha desarrollado proyectos empresariales. A lo largo de los años, también colaboró en distintos aspectos de la vida cotidiana del cantante.

La confirmación de la ruptura abre un nuevo capítulo en la vida personal de Syntek, quien, al hablar públicamente sobre la separación, reconoció su responsabilidad en las dificultades de la relación y expresó su deseo de que ambos puedan continuar sus vidas sin resentimientos.