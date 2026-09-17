Aleks Syntek se convirtió en blanco de críticas tras su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde participó en los festejos por el Grito de Independencia. El cantante fue señalado en redes sociales y medios por dedicar buena parte de su intervención a reclamos, comentarios personales y discursos dirigidos al público, en lugar de concentrarse en su repertorio.

El cantante de 56 años aseguró que su presentación formó parte de un guion, e hizo un llamado a sus seguidores a no preocuparse por él, asegura que el tiempo le dará la razón.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando algunos asistentes le pidieron canciones de artistas como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Syntek respondió:

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“Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, y aclaró que interpretaría únicamente sus propios éxitos. También manifestó su molestia porque parte del público no conocía algunas de sus canciones y reaccionó ante peticiones en tono de broma.

Durante el concierto, el cantante volvió a expresar sus críticas hacia el reggaetón y la música urbana, además de referirse a artistas como Bad Bunny y Dani Flow. En otro momento pidió a los jóvenes “no vestirse como malandros” y habló sobre la percepción que existe actualmente de su carrera. La presentación terminó generando una mezcla de aplausos y abucheos, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.

Otro que le estalló la tacha

Aleks syntek pic.twitter.com/cDGfE4UO3h — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) September 16, 2026

En su cuenta de Instagram, Syntek dedicó un mensaje pidiendo cautela, asegura que se encuentra bien, y que solo es cuestión de esperar.

“Por fa no se preocupen el tiempo me dará la razón, solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo: por México, las familias y los abuelos, basta”.

Aleks Syntek acaba de publicar esto en su Instagram. Sabe que la 💩, pero sigue en su papel de redentor de México pic.twitter.com/dBSjBr1saw — Necko (@Neckko_) September 17, 2026

El cantante pidió no ahcer caso a los memes que le están haciendo con Inteligencia Artificial; confesó que solo quiere paz en su país y justicia para los artistas jóvenes que quieren hacer buena música y nadie los apoya.

Aleks Syntek ha tenido años complicados

La polémica ocurre después de que el propio Syntek reconociera que los últimos cinco años de su carrera han sido especialmente complicados. En declaraciones a EFE, el cantante aseguró que durante sus primeros 30 años de trayectoria estuvo alejado de los escándalos, pero que recientemente ha estado involucrado en distintos “dimes y diretes”.

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El músico también ha cuestionado en diversas ocasiones el impacto de los algoritmos en la industria musical y considera que los artistas de su generación enfrentan mayores dificultades para mantenerse vigentes. A su juicio, actualmente se privilegian canciones y contenidos breves, mientras que los intérpretes que alcanzaron fama en décadas anteriores reciben menos atención.

Syntek, quien formó parte de Kenny y los Eléctricos antes de consolidar su carrera como solista, ha defendido la permanencia de figuras como Yuri, Mijares, Alan Parsons y Tears for Fears.

Entre sus principales éxitos están “Sexo, Pudor y Lágrimas” y “Duele el Amor”, esta última grabada junto a Ana Torroja. Actualmente prepara “Zen”, su próximo disco de estudio, con el que busca regresar a la esencia del pop rock que marcó buena parte de su carrera.

Además, Syntek trabaja en su próximo libro, “Más fuerte de lo que pensaba”, y prepara una gira por 12 ciudades de Estados Unidos, con la que busca continuar activo en los escenarios y acercarse a su público.