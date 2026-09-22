El cantante mexicano Aleks Syntek volvió a quedar en el centro de la conversación sobre el reguetón, pero esta vez por una inesperada invitación. La Universidad del Perreo, proyecto impulsado por el reguetonero Wisin, anunció que le otorgó una beca completa para estudiar música urbana como respuesta a sus recientes críticas al género.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales de la institución mediante un comunicado dirigido a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del artista.

En el mensaje, el Comité de Admisiones asegura que la decisión se tomó tras una “rigurosa evaluación” de la trayectoria musical de Syntek y le ofrece matrícula cubierta para cursar estudios en la Universidad del Perreo.

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El comunicado añade un mensaje que rápidamente se volvió viral:

“Una voz con trayectoria y una carrera que habla por sí sola merece una educación a su altura. Ahora, el maestro también se sienta en el salón”.

La propuesta forma parte de la campaña promocional de La Universidad del Perreo, el nuevo proyecto musical y conceptual de Wisin para celebrar la evolución del reguetón.

Según el comunicado, la beca le daría acceso a:

Todas las cátedras de la Universidad del Perreo.

Un lugar en primera fila para la clase magistral del semestre.

El Laboratorio de Flow y Ritmo.

Acceso VIP a la biblioteca de bajos y 808s.

Las materias Perreo Intenso I, II y III. sdpnoticias+1

La invitación llega pocos días después de que Syntek volviera a expresar su rechazo al reguetón durante un concierto por las celebraciones del Grito de Independencia en Ciudad de México. En esa presentación, el intérprete cuestionó el contenido de algunas canciones del género urbano y mencionó como ejemplo temas del cantante Dani Flow.

Hasta el momento, Aleks Syntek no ha respondido públicamente a la peculiar oferta de la Universidad del Perreo.