Aleks Syntek convirtió parte de su presentación por las Fiestas Patrias de México en un espacio para responder a las críticas que recibe y lanzar un reclamo a sus propios seguidores.

El cantante se presentó el martes 15 de setiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, como parte de las celebraciones por la Independencia. En medio del espectáculo, hizo una pausa para referirse a las reacciones que suelen generar sus opiniones sobre el reguetón.

Syntek cuestionó que quienes disfrutan de su música no salgan a respaldarlo cuando recibe críticas y pidió mayor apoyo a sus seguidores.

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“Si les gusta mi música, ya defiéndanme”, expresó desde el escenario. Sus palabras provocaron distintas reacciones entre los asistentes, desde aplausos hasta abucheos.

😳🎤 ¡Aleks Syntek de nuevo la hace! Y en esta ocasión terminó enojado y molesto durante su presentación de ayer en la Alcaldía Benito Juárez, donde se presentó con motivo del Grito de Independencia 🇲🇽🎆.



Todo iba muy bien hasta que se armó el dime y direte entre el intérprete… pic.twitter.com/SsBhcHX951 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 16, 2026

El reclamo no fue el único momento que llamó la atención durante la presentación. El mexicano volvió a expresar sus diferencias con el reguetón y mencionó a artistas relacionados con el género, entre ellos Bad Bunny y Dani Flow.

La interacción con los asistentes continuó cuando algunas personas comenzaron a pedir canciones de otros intérpretes, como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Syntek reaccionó a las peticiones y señaló que prefería cantar para quienes realmente fueran seguidores de su música.

El artista también hizo comentarios sobre la identidad mexicana y cuestionó la adopción de expresiones y acentos asociados con Puerto Rico.

Otro que le estalló la tacha

Aleks syntek pic.twitter.com/cDGfE4UO3h — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) September 16, 2026

Los diferentes intercambios fueron captados por asistentes y comenzaron a circular mediante videos en redes sociales, convirtiendo los reclamos de Syntek en uno de los momentos más comentados de su presentación por las celebraciones patrias.