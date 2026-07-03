La leyenda de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, fue captado besando a una mujer, cuya identidad no ha sido confirmada, durante la fiesta blanca del magnate Michael Rubinen los Hamptons el miércoles por la noche, un mes después de haber anunciado su soltería.

Según TMZ, A-Rod le da un beso apasionado a la hermosa morena, ambos vestidos completamente de blanco para la ocasión. Otras fotos muestran a A-Rod charlando con la sexy mujer, quien sin duda está encantada con el galán.

PHOTOS: A-Rod plants kiss on beautiful brunette at Michael Rubin's White Party 👀 https://t.co/jMDNJKVstJ — TMZ (@TMZ) July 2, 2026

Aún se desconoce el nombre de la mujer y si tiene una relación con el exjugador de Grandes Ligas.

Relacionadas La NBA aprueba la venta de los Timberwolves y las Lynx a Alex Rodríguez y Marc Lore

A finales de mayo, el expelotero de origen dominicano reveló su separación de la experta en fitness Jaclyn Cordeiro, con quien mantuvo un noviazgo por tres años.

En 2021, A-Rod también terminó su compromiso con la actriz y cantante Jennifer López, tras cuatro años juntos.

A-Rod se casó en 2002 con Cynthia Scurtis, pero se divorciaron en 2008. Ambos procrearon a sus hijas Natasha Alexander y Ella Alexander durante su matrimonio.