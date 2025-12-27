Miranda Bernier Fuentes, la hija de la presentadora de televisión Alexandra Fuentes y el exsecretario David Bernier, se encuentra de fiesta hoy, ya que llegó a los 15 años.

Su madre dio a conocer la buena noticia en un video que subió a su “fan page” de Facebook, donde celebró el natalicio de la joven, que se ha destacado en las diversas plataformas de sus padres por las ocurrencias junto a su hermano Adrián y su buen sentido de humor, con un tierno mensaje.

“¡Ya son 15 años! No puedo explicar este amor tan grande y profundo que siento por ti”, escribió la anfitriona de “Alexandra a las 12″. "¡Gracias Dios por la hija que me has permitido criar, educar con amor y ver crecer junto a mi esposo y a Adrián. Te amamos Miranda", concluyó.

Bernier, por su parte, también felicitó a su hija, quien ahora se destaca como jugadora de voleibol.

“La reina de mi vida cumple 15.. ❤️ ¡Felicidades Miranda!“, escribió el también dentista.