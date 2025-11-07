La animadora Alexandra Fuentes expresó hoy, viernes, que no podrá participar del 10K Lola Challenge tras sufrir una “tremenda matá” en su programa “Alexandra a las 12″.

La presentadora de televisión dio la noticia en un video que subió a las historias de su cuenta de Instagram, donde manifestó su frustración tras no poder decir presente en la actividad que se llevará a cabo desde El Morro, con el fin de promover el correr, trotar o caminar como una forma de ayudar a las mujeres a llevar una vida más saludable.

“Estoy frustrada y no es por el papelazo de la caída, porque eso no me importa. De verdad que no me importa, pero tengo esa rodilla con una pelota de huevo, yo mañana iba a hacer el 10K del Lola, hacía un año que no hacía un evento, lo quería hacer…me preparé. Pues no va, así es la vida, planificas pero cosas pasan y así nos consolamos, pero estoy frustrada con eso”, compartió Fuentes, quien luego compartió que se encuentra descansando con sus perros Ofelio y Morena.

El talento de Telemundo Puerto Rico compartió que sufrió la caida en el espacio televisivo mientras compartía con el barbero y creador de contenido Victorino Style, quien la ayudó a levantarse y sentarse tras el accidente en el set.

En una publicación aparte, Fuentes compartió el resultado de la “reventá”, que le dejó una lesión en la rodilla derecha.

“Ale!!!!!!!!! Que te mejores!!!!!!!!!! 🤍“, escribió la actriz Norwill Fragoso, en la sección de comentarios.

Mientras que la también actriz Eyra Agüero le preguntó a la también productora si su esposo, David Bernier, “fue a buscar la manteca de ubre”.

Bernier, inmediatamente, le respondió a Agüero que le buscó el “Vick’s, manteca de ubre, y alcoholado”.