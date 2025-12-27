Raúl Alexis Ortiz, mejor conocido con uno de los integrantes de Alexis y Fido, pidio disculpas públicas a la animadora Gredmarie Colón por el daño hecho en su pasada relación que culminó en un sonado divorcio en marzo de 2016.

El reguetonero se sinceró en el “Badilo Podcast”, donde reveló que si tuviera que pedir disculpas públicas, sería hacia su expareja, con quien tuvo una relación de más de ocho años.

“Es la única persona que siento que le hice un daño brutal a esta persona y yo soy otro hombre hoy día, yo sé que, algún día, Dios me va a poner frente a Gredmarie, aunque sea el tiempo que sea, le voy a pedir disculpas, le voy a perdón, genuinamente”, expresó el exponente urbano, quien aseguró que algunos pueden asegurar que fue la también empresaria quien provocó malestar, pero “nadie sabe lo que hay en la olla”.

“Un día me encontré a su padrastro, y le dije: ‘¿sabes qué, mano? Yo tengo un sentimiento en mi corazón que, algún día, me lo quisiera quitar, y es este sentimiento con tu hija, porque ustedes (los suegros) fueron tan bonitos conmigo, y ella, conmigo, fue una persona tan linda, y yo fue tan HP con esa persona que, nunca en la vida, me dio la oportunidad de decir: ‘¿sabes qué? ¡Coño! ¡Yo estaba mal con cojones! ¡Perdóname! ¡De verdad!’. Nunca realicé el daño que les hice", reveló el intérprete de “Camuflaje” y “Soy igual que tú”.

Alexis manifestó que no se encontraba en este proceso hasta que se convirtió en papá de Evenly, hija que surge de su relación con la modelo Evelyn Montilla, llevándolo a recapacitar para limar asperezas con la también empresaria.

“Si las cosas entre ella y yo no hubieran salido así, ella no tuviera la hija que tiene hoy día, que me imagino que da la vida por ella; yo no hubiera tenido a mi hija, que es la luz de mis ojos, porque después que me dejé a Gredmarie, conocí a la venezolana, y con ella es que tuve a mi hija”, destacó el puertorriqueño.

El reguetonero también aprovechó para también defender a Colón tras el escrutinio que sufrió antes y durante su divorcio, donde algunos medios, y programas de farándula, alegaron que la ruptura surgió por una presunta infidelidad.

“Ahora que tú ves las cosas, es que tú te das cuentas que las cosas tuvieron que pasar así. Lo que sí es que muchas personas estuvieron pendientes a los medios, a los programas de bochinche, y aceptaron lo que esas personas hablaron de sus programas porque ella y yo no somos de estar despotricándonos en ningunas redes”, manifestó Alexis, quien decidió aclarar algo más.

“Muchas personas piensan que cuando ella estaba casada conmigo, fue que pasó lo que pasó, de que la embarazaron. Cuando ella se había embarazado, ya nosotros estábamos dejados, ya estábamos separados hace tiempo”, aseguró el cantante, afirmando que, para evitar daños tanto a ellos mismos, como terceros, prefirieron optar por el silencio y darle fin a su matrimonio en buena lid.

“Digas lo que digas, hagas lo que hagas, esto no lo arregla nadie, esto se acaba aquí, ¿pa’ qué echarle más leña al fuego?“, acotó.