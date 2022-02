La presentadora boricua Aleyda Ortiz quedó fuera de la plantilla de Univision luego de que la compañía decidiera no renovarle su contrato.

Así lo confirmó la exreina de belleza a El Diario New York por medio de una entrevista.

“Mi contrato con Univisión expiró. Terminó un ciclo de mucho crecimiento y agradecida por todas las oportunidades”, expresó la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014, reality show que transmite la mencionada cadena.

A pesar de expresar que se siente tranquila tras la decisión de la compañía, la también primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2014, lamentó no poderse despedir del público.

“Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público”, reaccionó.

Asimismo dijo estar “emocionada de iniciar una nueva etapa, y abierta a nuevas experiencias y retos”.

Según el diario antes mencionado el contrato de Ortiz terminó el pasado 31 de enero, sin embargo, según informó El Diario New York, a esta le informaron el 21 de enero que no le renovarían el mismo porque ya no harían “Gangas and Deals”, que era el espacio en el que salía la también modelo.

Ese día también le informaron que debía entregar todas sus cosas.

Univision por su parte agradeció el trabajo de la puerorriqueña y le deseó éxito en su vida profesional.

“Estamos agradecidos por el gran trabajo que realizó Aleyda Ortiz durante sus años de trabajo con Univision y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”, dijo la cadena en declaraciones al diario.