Acompañado por artistas que lanzó en el desparecido programa televisivo ‘La Nueva Ola’, el productor y psicólogo clínico, Alfred D. Herger, celebró el décimo aniversario de su programa radial “Siempre Alfred’, el cual se transmite todos los sábados de 5:00 a 7:00 pm por NotiUno 630 am.

La comunicadora y productora, Grace Marie Herger, compartió con su padre la animación del programa.

“Me siento feliz y realizado con mis diez años en NotiUno. No solo porque he sentido el total respaldo de mi público ‘baby boomer’ y ‘seniors’ si no porque esta empresa es una familia. Y me siento parte de ella. Compartir con los hijos de mi amigo Don Jesús Soto y su personal, es un verdadero deleite”.

“Al programa de celebración vinieron los siempre solidarios Chucho Avellanet y Oscar Solo, mi primer lanzamiento de La Nueva Ola y el que cerró ese inolvidable ciclo. También estuvo presente mi última chica del clan, Glorivee. Además participó Sophy, quien ofreció una sentida despedida a nuestro mutuo amigo Johnny Ventura. Para puntualizar el tipo de producciones que nos caracterizaron en estos diez años, incluí en el show extractos de los tributos que le hice a otros dos amigos: Lucho Gatica y Julio Ángel”, sostuvo.

El veterano locutor vive enamorado de su programa radial.

“Amar el programa para mi es una labor de amor, aunque me toma bastante tiempo hacerlo. En mis tiempos difíciles eso me ha servido de terapia. Sé que todo mi esfuerzo les llega a mis oyentes cómo musicoterapia. Mil gracias a NotiUno 630 y a su inmensa radio audiencia. Y… comenzamos una nueva década con la ayuda de Dios”, puntualizó.

La recordada actriz y cantante Glorivee tuvo palabras de elogio para su amigo Alfred D. Herger.

“Para mí fue un placer compartir con Alfred esta celebración porque si soy artista, después de mi intuición, se lo debo a él. Estoy contenta de haber trabajado en esa Nueva Ola que quedará toda la vida. Hace tiempo que tampoco compartía con mis compañeros, Chucho Avellanet y Oscar Solo...fue maravilloso, un ‘boom’ a mi vida”, sostuvo la madre del también cantante Hermes Croatto.

Chucho, por su parte, se manifestó “contento y alegre porque Alfred se merece todo esto que ha tenido por estos últimos 10 años, un programa bueno, decente y con buena música. Cada vez que me encuentro con él recordamos buenos tiempos de aquella época”. El artsita también adelantó a Primera Hora que celebraŕa en grande sus 60 años de carrera artística.

Alfred D. Herger fue sorprendido por su hija Grace Marie con un bizcocho blanco y negro, decorado con notas musicales, confeccionado por Julita Torres, de la Casita de los Bizcochos de Salinas.