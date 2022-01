El actor mexicano Alfredo Adame acudió ayer a la fiscalía de Tlalplan para levantar la denuncia penal contra las personas que lo golpearon el pasado martes, en plena vía pública.

Ante medios, Adame explicó que no sólo sufrió golpes, sino que también fue robado por dicha pareja que tiene múltiples antecedentes penales, de acuerdo a información del conductor.

“Me asaltaron hace unos días en la lateral del periférico y (vine) a presentar todas las evidencias y bueno, no hay mucho que presentar porque ya los investigaron (…) y son drogadictos; el tipo vende drogas, son raterillos, malandros, montachoques (…) les saltaron un buen de antecedentes penales, son miembros de los Rodolfo”, declaró.

Adame explicó que cuenta con todas las evidencias para culpar a estas personas de una lista de delitos, la cual no dudó en detallar, pese a que cause burlas, pues entre ellos revela que denuncia a los implicados por golpear a un anciano, porque él ya es de la tercera edad.

“El primero es homicidio en primera tentativa porque me aventó la camioneta, me quiso arrollar. El segundo es lesiones, injurias y amenazas. El tercero es robo con violencia. El cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano; yo tengo 63 años y ya soy un adulto mayor”, detalló Adame aún con un poco de sentido del humor.

Existe un quinto delito por el que el conductor espera se le acuse a los atacantes y es el uso de un menor de edad para cometer actos ilícitos.

Adame explica que él nunca se percató de la presencia de la niña, hasta que le enseñaron los videos de la pelea. El conductor explica que involucrar a una mujer y a un menor de edad es la nueva modalidad de los montachoques.

“La que niña lo que estaba tratando de hacer, seguramente, era quitarme la cartera, porque se ve que está ahí urgándome ahí atrás”.

¿Alfredo Adame estaba armado en pelea callejera?

El conductor aprovechó la ocasión para aclarar por qué había una arma durante la pelea callejera que sostuvo el pasado martes.

Adame explica que el arma no era suya y que esta información ya la declaró ante las autoridades.

Antes de que la pelea fuera trasladada a la banqueta, Alfredo explica que el conductor de la camioneta era el dueño de la arma y que ya la tenía en mano estando dentro de su auto cuando iniciaba el conflicto. Al notar que el sujeto tenía la pistola, Adame logró desarmarlo con un movimiento de defensa personal y ahí es cuando se dio cuenta que no se trataba de un arma de fuego real.

“Agarro la pistola y la sentí muy rara, muy liviana, muy extraña. Me la meto a la bolsa, me quedó el gusanito y la toqué y era hueca, liviana y pues era una pistola de plástico”, narró el famoso.

¿Qué le robaron a Alfredo Adame?

Adame explica que la mujer implicada en el pleito le arrancó la cadena de oro que traía en el cuello, lo cual explica el porqué le abrieron la camisa.

El conductor también aseguro que el hecho de que la mujer le retuviera el celular es porque pretendía robárselo, pero los testigos de la pelea le alertaron que le habían quitado el celular.

En otros detalles, Adame explicó que se invitó a los presuntos atacantes a la fiscalía, pero que no se presentaron, afirmó que no teme por su vida y detalló que también fue a entregar pruebas contra Guastavo Adolfo Infante, Carlos Trejo por tentativa de homicidio, porque intentaron reuinirlo con un hombre que lo había amenazado de muerte.