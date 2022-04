Una personalidad marcada por la transparencia de su sinceridad, el dinamismo de su jovialidad y un carácter determinado, suelen sobresalir en cualquier interacción con la actriz venezolana Alicia Machado.

En poco más de dos décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha dejado establecido que ocultar o disfrazar lo que piensa no tiene cabida en su agenda. Y esa misma línea es la que sigue en cualquier entrevista, fiel a su naturaleza honesta.

“Llevo muchos años trabajando, 26 años. Mantenerse en este negocio del espectáculo no es fácil”, afirmó Miss Universe 1996 en entrevista telefónica con Primera Hora desde Miami, Florida. “No solamente necesitas tener de verdad talento, sino que también tienes que ser muy hábil para los negocios, saberte relacionar lo mejor que puedas. La relación con el público es delicada, no es fácil. A veces por cualquier malentendido la gente puede tildarte de muchas cosas, y más en esta era en la que estamos, con una generación muy delicada, por cualquier cosa eres señalado y enjuiciado”, sostuvo pensativa la actriz, quien el próximo 9 de abril presentará el monólogo “Yo sí soy Kbn@” en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en su debut teatral en Puerto Rico.

Al indagar si se identifica con el término al que refiere el título de la puesta en escena, cuando se utiliza para referirse a una mujer con carácter fuerte, responde con un “sí, claro, por supuesto”, y abunda sobre los retos que implica.

“No solamente tienes que tener un conocimiento, estudiar, prepararte para alcanzar la igualdad de género. En el mundo profesional, por ejemplo, requiere que la mujer también esté a la par en educación y preparación, pero también como mujer tienes que tener un extra de no dejarte influenciar, engañar, y eso te hace ver un poco fuerte y la sociedad no espera que seas así”.

En el monólogo solo para adultos, la artista da vida a la profesional “Elba Carrillo”. “Es una tragicomedia”, explicó. “Es un reflejo de muchas mujeres empoderadas en este momento y, también, de los flagelos a los que nos enfrentamos”, dijo sobre la pieza original de Enrique Salas, dirigida por la actriz venezolana Elba Escobar. “Habla del fenómeno del alcoholismo en las mujeres, que a veces estamos muy vulnerables a los vicios. A veces en la mujer es menos notorio, y las empoderadas o las cabronas, como nos llaman, también pasamos la soledad, también tenemos a los vicios tentándonos cada día”.

Machado, quien cuenta con una amplia trayectoria actoral que además del teatro abarca el cine y las telenovelas, reflexiona sobre el compromiso de mantener a la audiencia atenta en la puesta en escena que la presenta a solas.

“Llevo muchos años haciendo teatro. Hice Los monólogos de la vagina (de la autora Eve Ensler) casi tres años, pero era muy distinto, cada una tenía su tiempo y su momento, y sí, me da mucho miedo, estoy asustada…”, confesó sobre el reto en Yo sí soy Kbn@, pero manifestó sentirse apoyada en el cariño de la fanaticada en suelo boricua.

“He desarrollado una relación con los puertorriqueños… ustedes son tan chéveres, tan solidarios, son tan maravillosos, son tan divinos. Estoy loca por hacerles el cuento de ‘Elba Carrillo’, que me escuchen y que valoren mi trabajo. Eso me da paz. Ya para mí ustedes son mi familia”.

La obra contará como preámbulo, con el stand-up comedy de Sonya Cortés.

“Menos mal que va a estar Sonya y no me va a dejar sola”, dijo con entusiasmo. “Todavía no tengo el placer de conocerla personalmente, pero respeto mucho su trabajo y me pareció una gran idea del productor, que las dos nos demos apoyo”.

Soltera, pero no sola

La exreina de belleza reveló que, aunque en asuntos del corazón no existe una pareja a nivel formal, no implica que se sienta en soledad.

“Yo nunca estoy sola, la verdad, gracias a Dios. Siempre tengo mis amorcillos. Pero de comprometida, así, no. Soltera y sin compromiso”, confesó enfática, y rechazó la idea de que el éxito laboral no va de la mano de la buena suerte en el amor, como algunos piensan.

“No creo en eso. El que quiere, puede”, sostuvo. “El hombre inteligente, que sabe lo que quiere, no se busca pen… El hombre bueno, educado, progresista, el tipo que vale la pena tenerlo de pareja, el hombre que te apoya, que te respeta, que valora a la mujer, tampoco se busca a pen… y ese es el hombre que yo quiero en mi vida”, recalcó.

“Tengo muy buenos amigos hombres, que valoran mucho a la mujer y que te quieren ayudar a crecer”. A su vez, resaltó que no le interesan los “cobarduelos”.

Una madre sobreprotectora

Al hablar de Dinorah Valentina, quien tiene 13 años, la orgullosa madre compartió que no le ha notado interés en incursionar en el mundo del entretenimiento. “Hasta ahorita no. Ella no ha mostrado muchas ganas de pertenecer a este ambiente. De hecho, el fenómeno de La casa de los famosos ha sido muy abrumador también para ella porque nunca la había expuesto tanto a los medios, no por nada malo, sino porque uno como famoso tiene que respetar la vida de los hijos”, afirmó sobre la experiencia de tres meses en el reality de Telemundo el año pasado, del que resultó victoriosa.

“La fama a veces es un poco incómoda para quien la tiene, y yo a mi hija siempre la he tratado de que ella solita escoja el camino que quiere. Es muy creativa, me da muy buenos consejos. Parece más manejadora, capaz y termina de manager, que hacen bastante plata también. Pero no de actriz. No le gusta. Es un poco penosa”.

La actriz resaltó la ayuda de su mamá en la crianza. “Soy muy sobreprotectora. Soy muy loca con mi hija. Gracias a Dios tengo a mi mamá”, expuso pensativa. “Sin las abuelas, para muchas mujeres como yo sería casi imposible criar a sus hijos”.

Una convivencia intensa

En una dinámica marcada por confesiones, controversias y conflictos, en noviembre pasado la actriz se alzó como ganadora del reality La casa de los famosos (Telemundo), experiencia que la marcó de diversas maneras.

“Fue una convivencia muy fuerte. Me cambió la vida para bien, y mi carrera también”, reflexionó. “Fue muy positivo. Me gané el cariño de la gente. Ha sido lo más increíble. Yo no me imaginé jamás que había tanta gente en el mundo que yo le caía bien. Vamos, hay unos (seguidores) nuevos que me odiaron y después que me conocieron, les caí bien, y otros que escuchaban de mí, pero no sabía quién era. Eso para mí fue el premio mayor”, valoró la actriz, quien recibió poco más de 40 millones de votos, que también le concedieron los $200 mil como premio. “Pero no volvería a estar ahí”, mencionó enfática.

“Fue muy sanador para mí como ser humano. Antes de eso, yo estaba muy deprimida”, confesó. “En la vida pasan cosas difíciles, y el mundo del espectáculo no es fácil. De repente entré y dije ‘que sea lo que Dios quiera’”. Intentarlo le confirmó que valió la pena. “Ha sido una sorpresa muy bonita. Estoy muy agradecida”.

Aunque reiteró que no repetiría estar en un reality con una experiencia similar, confesó que existe uno cuya propuesta le hace ilusión.

“Me están invitando desde hace un año a estar en MasterChef España. Ya yo estuve en MasterChef México, y tengo mi asignatura pendiente con la cocina, me encanta. Además, es un formato tan divertido. La pasas tan chévere”.

Boletos para Yo sí soy Kbn@ están a la venta a través de Ticketera.com.