En horas de la mañana de este jueves 9 de octubre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, acudió a una residencia ubicada en el sector de El Poblado, a raíz de un llamado a la línea de emergencias que involucraba a un reconocido cantante del genero urbano.

Según se conoció en primer momento, el intérprete de ascendencia cubana, Alejandro Mosqueda Paz, conocido como Almighty, habría agredido a un domiciliario y a un grupo de personas que se encontraba en un comercio aledaño a raíz de la demora del repartidor para cumplir con un pedido realizado por el cantante reconocido por Esclava Remix.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fuentes de las autoridades le informaron a EL TIEMPO que el verdadero motivo de la llamada de emergencia, fue un episodio de convulsiones sufrido por el intérprete de ‘Soldado y Profeta’.

“No hubo procedimiento de captura, el ciudadano estaba convulsionado, se llamó ambulancia y como no llegó, para garantizarle la vida lo trasladaron en un vehículo al centro asistencial”, le reveló la fuente a EL TIEMPO.

Los primeros reportes indican que esta emergencia médica se habría derivado del consumo de sustancias estupefacientes en la residencia del sector de El Poblado en la cual el artista cubano se estaba alojando

En los últimos años, ‘Almighty’ ha sido internado en múltiples oportunidades en centros psiquiátricos y de rehabilitación a raíz de quebrantos de salud mental, como episodios psicóticos, además, precisamente, de la adicción al consumo de sustancias estupefacientes.

EL TIEMPO conoció que, minutos después de ser trasladado al centro asistencial, el artista fue dado de alta. De hecho, el equipo de ‘Almighty’ le aclaró a un medio local que el cantante no se encontraba bajo los efectos de ninguna sustancia y que ya retornó a su residencia temporal en la ciudad, ubicada en el sector de Castropol.