En noviembre de 2022, Amaia Montero generó preocupación al compartir en su perfil de Instagram una fotografía en blanco y negro, mostrándose con un rostro irreconocible y un aspecto desmejorado. Acompañando la imagen, escribió: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, antes de desaparecer de las redes.

En medio de la incertidumbre y unos días más tarde, se dio a conocer que estaba ingresada en una clínica en España debido a una crisis de salud mental. Desde entonces, sus fanáticos han seguido de cerca la situación de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. En julio de este año, también fue hospitalizada en Beata María Ana de Madrid, donde permaneció al menos 10 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Por supuesto, estas pausas han ralentizado algunas apariciones de la cantante, y sus seguidores celebran cada destello musical. Fue en noviembre pasado cuando finalmente regresó al escenario junto al español Manolo García en San Sebastián, interpretando “Pájaros de barro”. Ahora, la voz detrás de “Rosas” volvió a destacar en el ámbito artístico al protagonizar un spot para una compañía que celebra su centenario.

En la campaña publicitaria, se la ve adornando con su voz en inglés un video que presenta a personajes en algún lugar de Europa. Junto al post, Amaia escribió: “¿Sabéis cuántos besos nos hubiéramos perdido? ¿Sabéis cuántos besos nos hemos regalado?”, y expresó su agradecimiento al proyecto y a su hermano por la oportunidad.

“Gracias a mi hermano #xabisanmartin por hacer de esta experiencia lo que siempre haces: magia”, se lee.

La publicación fue elogiada por usuarios en línea que la instaron a volver a la industria.

Comentarios como “Por favor, vuelve, el mundo necesita tu voz”, “La emoción de escucharte ha sido infinita”, “Te extraño”, “Qué alegría escucharte” y “Qué sorpresa” fueron recurrentes.

A lo largo de los meses, Amaia ha colgado postales junto con mensajes esperanzadores y ha interactuado con sus fanáticos. Hace 10 semanas, escribió: “Porque estoy tan sólo a un paso de ganarme la alegría…”.

¿Qué le pasó a Amaia Montero?

Aunque la familia de la cantante no ha revelado, hasta el momento, los motivos que la llevaron a internarse (hace un año), la revista ¡Hola! detalló que supuestamente fue un “fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”

Además de la pérdida de su padre, quien falleció a causa de cáncer a los 58 años de edad, una situación que seguiría sin superar.

La “desaparición” de Montero se dio solo unos días después de que con alegría anunciara su regreso a la vida artística con un quinto disco en solitario y el primero en cuatro años.