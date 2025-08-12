La cantante Amaia Montero sorprendió a su fanaticada tras resplandecer con una gran sonrisa y sus uñas color neón en una nueva foto desde la intimidad de su cama en Instagram.

La española luce radiante y sonriente en la más reciente publicación con el mensaje de “no problem”, que contrasta con la imagen que lanzó hace casi tres años donde lucía triste y desarreglada, lo que levantó preocupación a sus seguidores sobre su salud mental.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?”, escribió Montero, entonces junto a la foto en blanco y negro, que reflejó el mal momento por el que estaba pasando entonces.

La cantante publicó esta fotografía en octubre de 2022, y la misma ha causado preocupación entre sus seguidores por la apariencia de cansancio y descuido de la artista. (Instagram) ( suministrada )

La imagen surge en momentos en que algunos medios especulan que la artista, a pesar de continuar alejada del foco, podría estar regresando pronto a ser nuevamente la voz de la banda “La Oreja de Van Gogh”.

“Bella, mi bella amiga... NUESTRA AVE FÉNIX... estás preciosa!! Te extrañamos Amaia… deseando escuchar tu voz de nuevo", leen algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron a la intérprete de “Rosas” y “Geografía”.