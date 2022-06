La actriz estadounidense Amber Heard escribirá un libro en la cual expondrá aspectos de su vida privada y su versión de cuando era esposa del también actor Johnny Depp.

El anuncio se da después de que un jurado fallara a favor de Depp, quien demandó a Heard por difamación cuando insinuó que era víctima de abuso en un artículo de opinión publicado en The Washington Post.

Una fuente cercana a la actriz aseguró a OK! Magazine que, tras la derrota legal, Heard atraviesa por un difícil momento, pues no solo su imagen se ha visto sumamente dañada, también su bolsillo cuando fue sentenciada a pagar una indemnización de $15 millones. Indicó que Heard está “en la quiebra” y no se encuentra “en condiciones de rechazar dinero”, por lo que, incluso, ya habría firmado un jugoso contrato para vender sus memorias.

Además, sus abogados han revelado que es imposible que pueda cumplir con este requerimiento ya que no tiene el dinero suficiente.

Entre sus planes estaría usar el dinero recabado con la venta del libro para liquidar la deuda que contrajo tras finalizar la batalla legal contra Depp, además de limpiar su imagen pública y recuperar su carrera como actriz, pues, de acuerdo con la fuente, Heard “considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ya no tiene nada que perder y está emocionada por contarlo todo”.

Esta entrevista confirmaría las especulaciones de que la economía de la actriz vive su peor momento y que surgieron luego de que fuera vista comprando ropa, junto a su hermana, en una conocida tienda de descuento de la ciudad de Nueva York.