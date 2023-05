( The Associated Press )

¿Qué ha sido de Amber Heard desde que perdió la demanda por difamación en contra de Johnny Depp? Si bien, su nombre ha vuelto a dar de qué hablar, debido a que pronto volveremos a verla en la secuela de “Aquaman”, la actriz ha mantenido un perfil bajo, luego de toda la batalla mediática que se desató del proceso legal que atravesó hace un año y, ahora, se revive una investigación que demuestra qué ha sucedido con la actriz todo este tiempo.

En diciembre de este año, seremos testigos del regreso de Jason Momoa para dar vida a las aventuras de “Aquaman” y parte importante el elenco de la película, es nada más y nada menos que Heard, que da vida a Mera. Sin embargo, la trascendencia de su personaje no es por lo único que su aparición en la cinta se espera con gran expectación, sino por que la propia actriz dudó de que los productores de la historia fueran a incluirla en la secuela, debido a la mala reputación que se granjeó luego del juicio que protagonizó con su exesposo, Johnny Depp.

PUBLICIDAD

Sin embargo, James Wan y Walter Hamada, director y productor de la cinta, respectivamente, no sólo negaron estas versiones, si no que en la más reciente CinemaCon, un evento internacional que presenta a las películas más esperadas a estrenarse, presentaron el trailer de “Aquaman, the lost kingdom”, en el que la actriz aparece en tres ocasiones. Lo que sí han reconocidos de la cinta es que, en esta entrega, la aparición de Heard será menor, debido a que la historia se enfocará principalmente en la relación que existe entre Aquaman y Orm, interpretado por Patrick Wilson.

Y aunque volveremos a ver a la actriz en la pantalla grande, la realidad es que, luego de que Depp ganara el caso de difamación por $10.3 millones el pasado junio, Heard ha mantenido un perfil muy bajo, pues de acuerdo con una investigación publicada por “DailyMail”, hace unos meses, la actriz dejó California para mudarse a la isla de Mallorca, España, donde se le ha visto paseando por las calles de Costix, el pueblo donde reside, a lado de Oanagh Paige y su pareja, la fotógrafa Bianca Butti.

Según relató un comerciante de Costix, municipio español habitado por no más de 1,270 habitantes, la actriz sale de la mansión multimillonaria que renta sin seguridad ni guardaespaldas, pues se comporta como cualquier otra persona, misma forma en que es tratada, pues externó que en ese poblado ninguna persona se involucra en los asuntos del prójimo. Además, pormenorizó que la actriz tiene un gran dominio del idioma español, el cual habla con tono mexicano y no castellano.

PUBLICIDAD

Otro de los datos publicados por el medio europeo es que en Costix, Heard no es conocida como tal, sino como Martha Jane Camary o “Calamity Jane”, el nombre de una mujer exploradora que pertenece a la historia de EU del siglo XIX, pues al parecer tiene todos los deseos de dejar atrás su vida como actriz, luego de todos los ataques que recibió por parte de la opinión pública, cuando se llevaron a cabo los testimonios durante el juicio de difamación.

Y aunque mucho se ha dicho que la actriz se encuentra en banca rota, motivo por el cual no habría podido pagar la cantidad pactada en la demanda, y situación por la que Depp redujo el dinero con el que se le sería remunerado a 2 mdd, aseguran que Amber paga una gran cantidad de dinero por la mansión donde se hospeda, propiedad de la expolítica María Antonia Munar, a tal grado que se especula que esa propiedad ya estaba puesta a la venta, hasta que la actriz solicitó rentarla y fue sacada del mercado.